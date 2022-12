Akcja „Ciepło serca w słoiku". Sprawdźcie, gdzie można przynosić dary!

Bydgoszczanie po raz kolejny mogą pomóc bezdomnym i dzieciom z domów dziecka. Rozpoczyna się akcja „Ciepło serca w słoiku". Jej organizatorzy chcą przygotować paczki dla potrzebujących. Czekają więc na dary od mieszkańców.

Optyk L.W. Michalscy, ul. Gdańska 28, Pracownia Derred - pracownia krawiecka, ul. Wojska Polskiego 8, Euromaster Landowscy Opon - Lan, ul. Łęczycka 51, Expert Auto, ul. Dąbrowa 46 - miejsce oznaczone plakatem.



- Bydgoszczanie zawsze byli hojni, wierzymy, że i tym razem zauważą obok siebie drugą osobę - mówi Ireneusz Nitkiewicz. - Rozumiemy, że dzisiaj koszty życia dla każdego są coraz większe. Rozumiemy, że wiele osób zastanawia się przy tych rosnących cenach, jak te święta zrobić, ale pamiętajmy, że są osoby jeszcze bardziej potrzebujące. Liczy się przede wszystkim gest.- Zbieramy żywność o przedłużonym terminie ważności, np. kasze, makarony i różnego typu konserwy oraz kosmetyki. Co dla domów dziecka? Przede wszystkim gry planszowe, kosmetyki, słodycze. Ważne jest to, że zbieramy dary dla dzieci w wieku od 5 do 18 lat, bo takie dzieci przebywają w placówkach, do których dojeżdżamy. Przypominamy, że zabawki muszą być nowe. To ma być prezent - dodają Anna Niewiadomska i Aurelia Ratajczak.Zbiórka trwa do 21 grudnia w czterech punktach miasta:A 25 grudnia organizatorzy akcji zapraszają mieszkańców na Plac Wolności (godz. 11 - 11:30), by z osobami bezdomnymi i potrzebującymi podzielić się posiłkiem ze świątecznego stołu.