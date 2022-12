Wojska Rakietowe i Artyleria świętują w Toruniu: Musimy być gotowi na wszystko

W Toruniu trwają centralne obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii. Był apel pamięci przy pomniku Polskich Artylerzystów. W piątek uroczystości przeniosą się na poligon.

Płk Grzegorz Potrzuski, szef zarządu wojsk rakietowych i artylerii Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych - przypomniał, że artyleria odkrywa kluczową rolę w wojnie w Ukrainie.- Dzisiejsza sytuacja geopolityczna, nie powiem że zmusza, natomiast nakazuje rozwijać artylerię i kierować się zasadą przygotowania na ten najgorszy moment - mówi płk Grzegorz Potrzuski. - Mamy na wyposażeniu nowoczesne armatohaubice, w niedalekiej przyszłości wprowadzimy do uzbrojenia wojsk rakietowych i artylerii wyrzutnie Himars, do tego automatyzujemy się, jeżeli chodzi o dowodzenie polską artylerią, zarządzanie polem walki. My przygotowujemy się od zawsze. Nigdy byśmy nie chcieli sprawdzać tej skuteczności, ale musimy być na wszystko gotowi.- Artyleria, dokładność ognia, zależą od, przede wszystkim, nowoczesnego sprzętu i tutaj Wojsko Polskie nie ma się czego wstydzić, ale najlepszy sprzęt nie jest w stanie sprawnie działać bez obsługi. Każdy dzień artylerzysty jest doskonaleniem umiejętności - mówił Komendant Garnizonu Toruń, mjr Ireneusz Bandura.W piątek uroczystości przeniosą się na poligon. W programie są pokazy sprzętu oraz prezentacja możliwości ogniowych wojsk rakietowych i artylerii.