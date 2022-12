Strażacy ochotnicy z Błądzimia utknęli w remizie! Pilnie potrzebują wozu bojowego

Są ochotnikami, ale nie mają czym jeździć do pożarów. Mowa o strażakach z OSP Błądzim w powiecie świeckim. Ich 30 - letni samochód, choć sprawny technicznie i niezawodny, został wycofany z przydziału bojowego, bo według obowiązującego prawa jest już za stary. Ratownicy proszą o wsparcie w zakupie nowego wozu./fot. Marcin Doliński

Są ochotnikami, ale nie mają czym jeździć do pożarów. Mowa o strażakach z OSP Błądzim w powiecie świeckim. Ich 30 - letni samochód, choć sprawny technicznie i niezawodny, został wycofany z przydziału bojowego, bo według obowiązującego prawa jest już za stary. Ratownicy proszą o wsparcie w zakupie nowego wozu.

- Nasze jednostka została wykluczona z podziału bojowego z uwagi na wycofanie z użytku naszego jedynego pojazdu gaśniczego - mówi Tomasz Gliniecki prezes OSP Błądzim.- Pojazd, który został pozyskany przez nas z zagranicy, niestety, wedle nowych przepisów, jako że przekroczył 30 rok użytkowania, już nie może zostać dopuszczony do uzyskania opinii technicznej. Jest pełnosprawnym samochodem, jest super sprawny technicznie, ale nie może już być używany do ochrony przeciwpożarowej. Nas to bardzo boli, bo tak naprawdę posiadamy pojazd, posiadamy sprzęt, mamy ludzi, ale nie możemy wyjechać na akcję...Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.List od strażaków: