Nowotworom u dzieci mówią „nie”! Do Koronowa zaprosili specjalny autobus

70 dzieci mogło skorzystać w Koronowie z bezpłatnych badań USG w ramach profilaktyki nowotworów. Autobus Fundacji Ronalda McDonalda wyposażony w ultrasonografy zaprosiło Stowarzyszenie „Łatwo pomagać”.

– Bardzo często odwiedzamy pacjentów z onkologii i niestety widzimy tam dzieci w czwartym stadium nowotworu. To jest już straszna walka, trudna walka, nie zawsze kończy się zwycięstwem, dlatego tak nam zależy, żeby była profilaktyka wśród dzieci – podkreśla Wioletta Górska ze Stowarzyszenia „Łatwo pomagać”.Zachętą miała być możliwość wykonania badań bezpłatnie, w pobliżu domu. – To autobus Fundacji Ronalda McDonalda, w którym wykonywane są badania profilaktyczne dzieci od szóstego miesiąca do dziewiątego roku życia – tłumaczy Paweł Mikrut, lekarz radiolog. – Czułość USG oczywiście nie jest stuprocentowa, natomiast w dużym procencie pozwala na wykrycie zmian nowotworowych – podkreśla.– I tak chcieliśmy wybrać się z dziećmi, żeby sprawdzić profilaktycznie, nadarzyła się taka okazja tutaj, na miejscu, także szkoda było nie skorzystać. Dzieci tez zadowolone – mówią rodzice.Wioletta Górska ze Stowarzyszenia „Łatwo pomagać” podkreśla, że nie należy bać się wykrycia zmian nowotworowych – wychwycone w porę najczęściej są wyleczalne.Aby skorzystać z badań, należało się wcześniej zarejestrować.