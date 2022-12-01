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Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2022-12-01, 12:47 Pavlo Podkopaiev

Університет Казимира Великого починає дистанційне навчання

З 1 грудня заняття в Університеті Казимира Великого в Бидгощі проходитимуть переважно онлайн/картина: PR PiK
З 1 грудня заняття в Університеті Казимира Великого в Бидгощі проходитимуть переважно онлайн/картина: PR PiK
Цього разу в путівнику українською ми розповімо вам про Бидгощський університет, який переходить на дистанційне навчання та безоплатну правову допомогу.
З 1 грудня заняття в Університеті Казимира Великого в Бидгощі проходитимуть переважно онлайн. Університет вирішив це зробити у зв’язку з необхідністю скоротити енергоспоживання, що передбачено законодавством. Лекції, мовні курси, практичні заняття і навіть уроки фізкультура буде проходити дистанційно.

У такому режимі Бидгощський університет має працювати до середини січня. І зараз там навчається 169 студентів з України.

Якщо комусь потрібна юридична допомога, нею можна скористатися безкоштовно – у Бидгощі – у Воєводському Управлінні – вхід з вул. Konarskiego та в Торуні в готелі Kopernik на ul. Замкова Воля 16. Там чергують адвокати та консультанти. Пункти надання безоплатної правової допомоги для біженців с Україна працює з понеділка по п'ятницю з 16:00 до 20:00.
Pavlo Podkopaiev
Bydgoszcz
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