Nie tylko ochrona lub sprzątanie! Giełda pracy dla niepełnosprawnych [wideo, zdjęcia]

„Zatrudniam, bo warto - pracuję, bo warto" - to hasło Giełdy Pracy dla osób z niepełnosprawnościami, która odbyła się w Bydgoszczy. Około dwudziestu pracodawców czekało na swoich przyszłych pracowników w Wyższej Szkole Gospodarki.

Giełdę przygotowali Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON oraz Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami Wyższej Szkoły Gospodarki.Okazuje się, że niepełnosprawność wcale nie przekreśla szans na rynku pracy.- W każdym markecie mamy przynajmniej jeden etat dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności - mówi jeden z uczestników giełdy. - Jak najbardziej jesteśmy na takie osoby otwarci. Przyznam szczerze, że widoczna jest taka dziwna tendencja: ludzie z niepełnosprawnością wstydzą się, boją się przyznać do tego, że niepełnosprawni są. Często w procesach rekrutacyjnych zauważamy osoby, które tę niepełnosprawność mają, my ich potrzebujemy, ale oni nie chcą się tego przyznawać...- Coraz więcej pracodawców dostrzega w osobach niepełnosprawnych rzetelnych wykształconych, wykwalifikowanych pracowników. Kiedyś osoba niepełnosprawna kojarzyła się z pracą w branży takiej typowo usługowej typu sprzątanie, czy ochrona. Teraz pracownicy - osoby z niepełnosprawnościami - bywają pracownikami zatrudnianymi na wyższych stanowiskach, w branżach nowoczesnych technologii, wymagających specyficznych umiejętności i kwalifikacji. Osoby niepełnosprawne coraz chętniej się kształcą, co wpływa później na ich możliwości na rynku pracy - mówiła przedstawicielka jednej z firm szukającej pracowników.Wydarzenie miało wymiar ogólnokrajowy. Podobne giełdy były zorganizowane w Gdańsku, Katowicach, Rzeszowie i Warszawie. 3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.