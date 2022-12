Sąd uchylił areszt Łukaszowi M., oskarżonemu o zabójstwo w Unisławiu

Toruński sąd zdecydował o uchyleniu tymczasowego aresztu Łukaszowi M., który w listopadzie w Unisławiu zastrzelił na ulicy 30-latka. Mężczyzna musi wpłacić 50 tys. zł kaucji, objęto go również policyjnym dozorem i zakazem opuszczania kraju.

46-letni Łukasz M. przed miesiącem został aresztowany za zabójstwo. Powodem tragedii miał być jego romans z żoną 30-latka. 3 listopada wieczorem obaj spotkali się w centrum Unisławia. 30-latek uderzył Łukasza M. w twarz, ten wyjął broń i oddał dwa strzały, które okazały się śmiertelne, a następnie wezwał policję i poinformował o tym, co się stało.Jeszcze przed tragedią pomiędzy mężczyznami doszło do konfrontacji. 30-latek miesiąc wcześniej pobił starszego od siebie mężczyznę.Sąd pierwotnie zdecydował o zastosowaniu wobec Łukasza M. trzymiesięcznego aresztu.Ostatecznie przychylił się do zażalenia złożonego przez obrońcę mężczyzny: uchylił areszt, zastosował poręczenie majątkowe, policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju.Łukasz M. odpowie za zabójstwo, za co może mu grozić dożywocie.