Większość schronów w regionie po kontroli. Gdzie się znajdują? [wykaz]

W regionie dobiega końca inwentaryzacja schronów. Zadanie zleciło kujawsko-pomorskim strażakom Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wykazu budowli ochronnych na terenie Bydgoszczy

Wykaz budowli ochronnych w Grudziądzu

Kujawsko-pomorscy strażacy mają do sprawdzenia ponad 13,3 tys. obiektów. - W naszym regionie mamy na liście 321 obiektów ochronnych – strategicznych i na chwilę obecną 70 proc. z nich mamy skontrolowanych - informuje bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzeczniczka kujawsko-pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. - Oprócz tego jest w województwie jest około 13 tys. obiektów - tzw. schronień czy ukryć doraźnych. Nasi funkcjonariusze również skrupulatnie sprawdzają je pod kątem przydatności. To zadanie lada dzień się zakończy – ponad 90 proc. obiektów mamy już sprawdzonych.Na podstawie zebranych przez strażaków informacji, w połowie grudnia MSWiA ma przygotować raport dotyczący schronów w naszym kraju.- W samej Bydgoszczy jest 220 tego typu obiektów - mówi Robert Dobrosielski, zastępca dyrektora wydziału zarządzania kryzysowego bydgoskiego ratusza. - Zabezpieczają one mniej więcej 5,5 proc. populacji, która zamieszkuje w tym momencie w mieście. Wskaźnik bezpieczeństwa wzrośnie, jeżeli doszłoby do sytuacji mobilizacji, czyli przejścia w wyższe stany gotowości obronnej państwa, albowiem część z mieszkańców na pewno zasili szeregi Armii Polskiej. Poza tym trzeba pamiętać, że budowle ochronne to nie jedyna forma ochrony zbiorowej ludności.