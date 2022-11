Strażacy nie mogli dotrzeć do płonącego mieszkania. Przez ogrodzenie i drzewo!

Strażacy, by dotrzeć do płonącego mieszkania przy ul. Stawowej w Bydgoszczy, musieli pokonać ogrodzenie, zniszczyć drzewo. – W tym przypadku obyło się bez ofiar. Co jeśli następnym razem na pomoc będzie za późno? – pytają bydgoscy strażacy i apelują: drogi ewakuacyjne muszą być przejezdne!

–

Ogrodzenie ma uniemożliwiać wejście niepożądanym osobom na posesję, jednak w przypadku pożaru, do którego doszło w Bydgoszczy, utrudniło i opóźniło akcję ratunkową.Balkony oraz wzywający pomocy mężczyźni znajdowali się na tyłach budynku, do którego nie sposób było się dostać – teren wokół był ogrodzony, a jedyna dostępna brama wjazdowa była zamknięta – relacjonują strażacy.Co na ten temat mówią m.in. mieszkańcy ogrodzonego bloku? – To jest głupota całkowita, bo nie idzie przejść. Po co te płoty? Drzwi w klatce są. Jak ktoś będzie chciał, to i tak wejdzie – komentuje jeden z mieszkańców. – Musieli wyłamać drzewo, drzewo jest od razu przy wjeździe. Jakby mogli zrobić podjazd, byłoby lepiej – dla bezpieczeństwa, bo jednak człowiek mógł stracić życie – mówi inna osoba.Strażacy podkreślają, że ogradzanie bloków przez spółdzielnie, wspólnoty, stwarza niebezpieczeństwo dla mieszkańców. – Płoty, bramy, metalowe słupki, betonowe donice z kwiatami, nieprawidłowo zaparkowane pojazdy to znaczne utrudnienie zarówno dla dużych wozów bojowych, jak i mniejszych ambulansów – tłumaczą na stronie Bydgoszcz998 na Facebooku. – Pamiętajmy, że drogi pożarowe czy ewakuacyjne powinny być pozbawione jakichkolwiek przeszkód, tak by w chwili zagrożenia, ratownicy mogli skupić się na niesieniu pomocy, nie na zastanawianiu się jak dojechać na miejsce działań. W tym przypadku, obyło się bez ofiar. Co jeśli następnym razem na pomoc będzie za późno?” – pytają strażacy.Do pożaru przy ul. Stawowej doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek (27/28 listopada), ewakuowano ok. 50 osób, na szczęście nikt nie ucierpiał. Według wstępnych informacji przyczyną pożaru był niedopałek papierosa. Więcej o akcji TUTAJ