Bezpieczniej przy szkołach. W Bydgoszczy przebudują 11 „zebr” [lista]

Ponad 370 tys. zł będzie kosztować przebudowa 11 przejść dla pieszych w pobliżu bydgoskich szkół. – Przejścia otrzymają wyniesioną formę lub doposażymy je w wysepki umożliwiające przekraczanie ruchliwych jezdni w etapach – informuje Urząd Miasta Bydgoszczy.

Przedsięwzięcie będzie realizowane z wykorzystaniem środków unijnych – dofinansowanie wyniesie ponad 320 złotych. Cała wartość projektu to 377 tys. złotych. Remont przejdzie 11 przejść dla pieszych. – Większość z nich zostanie przebudowana i otrzyma formę wyniesioną. Wymuszają one wolniejszą i ostrożniejszą jazdę. Dwa przejścia na ul. Glinki zostaną natomiast wyposażone w tak zwane azyle, czyli wysepki umożliwiające pieszym przekraczanie ruchliwej jezdni w etapach – przekazuje bydgoski ratusz.Lista przejść do przebudowy:• ul. Sielska – na wysokości ul. Szybowcowej oraz Przy Tartaku – wyniesienie 2 przejść• ul. Wielorybia – na wysokości budynków 37–39 – wyznaczenie i budowa wyniesionego przejścia• ul. Graniczna – przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 – wyniesienie przejścia• ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” – przy Szkole Podstawowej nr 17 – wyniesienie przejścia• ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” – przy Zespole Szkół nr 5 – wyniesienie przejścia• ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” – przy Szkole Podstawowej im. Misji Pokojowych ONZ z oddziałami sportowymi – wyniesienie przejścia• ul. Goszczyńskiego – przy Szkole Podstawowej nr 63 – wyniesienie przejścia• ul. Sandomierska – przy bloku nr 29 – wyniesienie przejścia• ul. Glinki – przy skrzyżowaniu z bp M. Kozala – doposażenie w azyl• ul. Glinki – na wysokości drukarni Abedik – doposażenie w azyl