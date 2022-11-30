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Leszczyńskiego
2022-11-30, 12:00 Pavlo Podkopaiev/Redakcja

300 осіб знайдуть роботу на новій фабриці Erbud в Осташеві поблизу Торуня

Зацікавлені роботою на новому заводі, можуть знайти інформацію на сайті www.mod21.com/pl/ у вкладці «кар’єра»/картина: Michał Zaręba
Зацікавлені роботою на новому заводі, можуть знайти інформацію на сайті www.mod21.com/pl/ у вкладці «кар’єра»/картина: Michał Zaręba
Про те, що можна знайти роботу на новій фабриці в Осташеві біля Торуня та про допомогу, яка піде з нашої провінції на чотири українські округи, написано в сьогоднішньому (30.11) путівнику українською мовою.

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300 осіб знайдуть роботу на новій фабриці Erbud, яку вчора офіційно відкрили в економічній зоні в Осташеві поблизу Торуня. Не виключено, що частина виробництва піде в Україну. "Ми будуємо дерев'яні модулі, школи, дитячі садки, ясла. Ми хочемо допомогти. Ми можемо працевлаштувати ще близько 150 людей", - сказав Теодор Качмарчик, президент MOD21.

Зацікавлені роботою на новому заводі, можуть знайти інформацію на сайті www.mod21.com/pl/ у вкладці «кар’єра». Гуманітарна допомога з Куявсько Поморського воєводства надійде до чотирьох українських областей - Дніпропетровської, Житомирської, Донецької та Хмельницької. Це ухвалили на ставці воєводи.

Серед іншого в Україну відправлять перев’язувальні матеріали, медикаменти, генератори, спальні мішки та продукти харчування. "Самоврядування Куявсько-Поморського воєводства активно підтримує місцеві та регіональні громади цієї країни з початку збройного конфлікту в Україні. Одним із пріоритетів є допомога у забезпеченні матеріалами, необхідними для функціонування в охопленій війною країні. Адміністрація Маршала постійно перебуває в контакті з українськими партнерами з приводу нагальних потреб" - сказано в резолюціях про підтримку України. Найближчими тижнями в Україну відправлять транспорт гуманітарної допомоги. Його загальна вартість становить 300 тис. злотих.
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