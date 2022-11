Most Pomorski w Bydgoszczy do naprawy. Od grudnia zmiany dla kierowców

Rysa na Moście Pomorskim w Bydgoszczy. Przeprawa będzie musiała przejść remont. Prace naprawcze mają się rozpocząć w przyszłym roku. Wcześniej drogowcy planują wprowadzić zmiany w organizacji ruchu.

Most Pomorski łączący Rondo Fordońskie z Toruńskim został zaprojektowany prawie 60 lat temu. Okazuje się, że niektóre elementy są już mocno zużyte. - Na jednej z pięciu belek nośnych mostu, pod obiektem, pojawiło się zarysowanie. Może to wynikać ze zmęczenia materiału - mówi Tomasz Okoński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich w Bydgoszczy.Sprawa była konsultowana z prof. Arkadiuszem Madajem z Politechniki Poznańskiej. Według jego wstępnej oceny, należy zaprojektować i wykonać doraźną naprawę, umożliwiającą dalszą eksploatację obiektu. Stąd decyzja drogowców o przeprowadzeniu prac. Będą przebiegały w trzech etapach. - W pierwszym etapie wprowadzimy zmiany w organizacji ruchu, potem przeprowadzimy analizy obiektu, badania tego obiektu, a następnie będziemy prowadzić prace naprawcze pod obiektem. Nie powinny mieć one większego wpływu na płynność ruchu na moście – tłumaczy rzecznik.Wprowadzone pod koniec roku zmiany mają dotyczyć przede ograniczenia prędkości. Tramwaje będą jeździły z prędkością do 10 km na godzinę przez sam most. Zmniejszona zostanie także prędkość dla samochodów o masie całkowitej do 10 ton do 20 km/h. Natomiast pojazdy powyżej 10 ton będą kierowane na objazdy.Most Pomorski został zaprojektowany prawie 60 lat temu, zgodnie z ówcześnie obowiązującymi normami i prognozami ruchu. Przez większość swojego istnienia prowadziła tędy główna trasa tranzytowa przez Bydgoszcz (droga krajowa nr 5). Od jego wybudowania wzrosło natężenie ruchu pojazdów oraz obciążenia samego obiektu. Pojawiły się nowe i dużo cięższe tramwaje oraz samochody ciężarowe.