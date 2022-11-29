Нова автобусна лінія No41 курсуватиме з Бидгоща до Осельська та Добрча

У понеділок (5.12) буде запущено нову міжгромадську лінію, яка сполучатиме Бидгощ з громадами Osielsko та Dobrcz. Автобуси № 41 курсуватимуть за маршрутом Dworzec Leśne - Wudzyn через Osielsko, Żołędowo, Wilcze, Borówno, Kusowo, Dobrcz, Sienno, Kotomierz, Karolewo.

Це 13-та міжгромадська лінія, що пролягає від Бидгощі до найближчих громад. Ці сполучення з’єднують Бидгощ з Białymi Błotami, Osielskiem, Dobrczem, Nową Wsią Wielką i Dąbrową Chełmińską. Є також сезонна лінія до Остромецка. Щодня ними користується майже 9 тисяч пасажирів. Відучора в Торуні працює нове поштове відділення. Його відкрили за адресою вул. Watzenrodego 17.Це має на меті полегшити мешканцям вирішення формальностей. – Вам не доведеться їхати в місто, – сказала Польському радіо ПіК одна із жителів. – Заклад пристосований для обслуговування людей з обмеженими можливостями, обладнаний двома професійними вікнами.Тут будуть надаватися всі послуги, включно з банківськими та страховими – сказав Анджей Бодзьоний, віце-президент Польської Пошти. Нова пошта в Торуні працюватиме з понеділка по четвер з 8:00 до 18:00, а щоп'ятниці до 20:00.