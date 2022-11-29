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Leszczyńskiego
2022-11-29, 12:16 Redakcja

Нова автобусна лінія No41 курсуватиме з Бидгоща до Осельська та Добрча

Це 13-та міжґмінна лінія, що пролягає від Бидгоща до найближчих гмін/фото. матеріали Управління міських доріг
Це 13-та міжґмінна лінія, що пролягає від Бидгоща до найближчих гмін/фото. матеріали Управління міських доріг
У понеділок (5.12) буде запущено нову міжгромадську лінію, яка сполучатиме Бидгощ з громадами Osielsko та Dobrcz. Автобуси № 41 курсуватимуть за маршрутом Dworzec Leśne - Wudzyn через Osielsko, Żołędowo, Wilcze, Borówno, Kusowo, Dobrcz, Sienno, Kotomierz, Karolewo.

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Це 13-та міжгромадська лінія, що пролягає від Бидгощі до найближчих громад. Ці сполучення з’єднують Бидгощ з Białymi Błotami, Osielskiem, Dobrczem, Nową Wsią Wielką i Dąbrową Chełmińską. Є також сезонна лінія до Остромецка. Щодня ними користується майже 9 тисяч пасажирів. Відучора в Торуні працює нове поштове відділення. Його відкрили за адресою вул. Watzenrodego 17.

Це має на меті полегшити мешканцям вирішення формальностей. – Вам не доведеться їхати в місто, – сказала Польському радіо ПіК одна із жителів. – Заклад пристосований для обслуговування людей з обмеженими можливостями, обладнаний двома професійними вікнами.

Тут будуть надаватися всі послуги, включно з банківськими та страховими – сказав Анджей Бодзьоний, віце-президент Польської Пошти. Нова пошта в Торуні працюватиме з понеділка по четвер з 8:00 до 18:00, а щоп'ятниці до 20:00.
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