Inowrocławska Caritas przygotowuje paczki dla najuboższych i samotnych. Liczy na pomoc!

„Być dobrym jak chleb” to nazwa zbiórki, którą rozpoczęła właśnie Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Inowrocławiu. Ideą akcji jest przygotowanie paczek świątecznych dla najstarszych, ubogich mieszkańców miasta. Jak można pomóc?

– Na naszym facebookowym profilu (Caritas Inowrocław) jest krótka charakterystyka tej akcji, jest też lista osób potrzebujących. To osoby najstarsze, najuboższe i samotne – mówi Dorota Matuszewska, koordynatorka akcji. – Wiadomo, że potrzeby są znacznie większe. Wybraliśmy na razie grono 70 osób i bardzo byśmy sobie życzyli, żeby odzew był na tyle duży, że będziemy mogli tę listę jeszcze poszerzyć – dodaje.Co jest potrzebne? – Prosilibyśmy o artykuły spożywcze o długim terminie przydatności do spożycia, o chemię domową, kosmetyki, produkty na świąteczny stół – wylicza koordynatorka.Przygotowaną paczkę należy spakować w trwały karton i dostarczyć do siedziby inowrocławskiej Caritas (ul. Gordona 2) do 15 grudnia.