„Stop kolejnym wycinkom w Fordonie!”. Mieszkańcy walczą, by zachować park na Osiedlu Akademickim

– Chcemy, by Miasto jeszcze raz pochyliło się nad zapisami studium do miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego – tłumaczy Jan Kwiatoń z Rady Osiedla Nowy Fordon/fot. Jolanta Fischer

Część terenów parku Leśnego w Fordonie, w obrębie ul. Bydgoskich Olimpijczyków, Igrzyskowej, Andersa, Szlakowej, Kaliskiego, może zostać zostać przeznaczona na zabudowę mieszkaniową. O odstąpienie od tej decyzji apelują mieszkańcy i społecznicy.

Możliwość przekształcenia tego obszaru pod budowę zakłada „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy” z 2021 roku. – Chcemy, by Miasto jeszcze raz pochyliło się nad zapisami studium do miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego – tłumaczy Jan Kwiatoń z Rady Osiedla Nowy Fordon. I podkreśla, że obecnie teren zadrzewiony służy spacerowiczom, rodzinom. – Z jednej strony mamy ulicę Fordońską, bardzo mocno uczęszczaną; a za laskiem buduje się 15 budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Stąd też istnienie tego małego kompleksu leśnego jest niezwykle istotne – mówi.Wskazuje także, że zlekceważono zdanie kilkuset mieszkańców, którzy podczas konsultacji społecznych zgłosili swoje uwagi do „Studium” z 2021 roku. – My nie przeszkadzamy w rozwoju miasta. Rozwój miasta w naszym rozumieniu to rozwój i budowa zaufania, a nie budowanie nowych bloków w lesie – zaznacza.Społecznicy stworzyli stronę internetową ratujmyparknowyfordon.pl, gdzie można zapoznać się z treścią apelu i podpisać petycję.Bydgoski ratusz stwierdza natomiast, że oskarżenie o braku dialogu z mieszkańcami jest bezzasadne. – We wtorek 15 listopada w siedzibie Rady Osiedla Nowy Fordon z przedstawicielami rady spotkał się zastępca prezydenta Mirosław Kozłowicz oraz Wojciech Nalazek i Maciej Gust – dyrektorzy ZDMIKP – czytamy w przesłanym komunikacie.Więcej w materiale Jolanty Fischer.