Pocztę mają teraz bliżej domu. Nowa placówka na toruńskim osiedlu Jar

Placówkę pocztową w poniedziałek uroczyście otwarto przy ul. Watzenrodego 17 w Toruniu. Mieszkańcy tzw. osiedla Jar na miejscu będą mogli m.in wysłać listy i paczki, zapłacić rachunki i zamówić prenumeratę prasy.

Ma to ułatwić mieszkańcom m.in. załatwianie formalności. – Nie trzeba będzie jeździć do miasta – komentuje jedna z mieszkanek. – Placówka jest dostosowana do obsługi osób niepełnosprawnych, wyposażona w dwa profesjonalne okienka. Będziemy mogli tu świadczyć wszystkie usługi, nie tylko samej Poczty Polskiej, ale z Grupy Poczty Polskiej: usługi bankowe, ubezpieczeniowe – tłumaczy Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.To najdalej wysunięta placówka Poczty na północ w granicach miasta. – Cieszymy się, bo potrzeby są bardzo duże. Na tym osiedlu mamy też 96 mieszkań przygotowanych dla seniorów i osób niepełnosprawnych – dodaje zastępca prezydenta Torunia Adrian Mól.Od poniedziałku do czwartku urząd jest czynny od 8.00 do 18.00, a w piątki do 20.00.