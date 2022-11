Nowa linia autobusowa połączy Bydgoszcz z gminami Osielsko i Dobrcz

Od poniedziałku (5 grudnia) zaczynają kursować autobusy nowej linii międzygminnej z Bydgoszczy. Autobusy nr 41 będą jeździć do Osielska i Dobrcza.

Trasa przejazdu autobusów to: Dworzec Leśne - Wudzyn przez Osielsko, Żołędowo, Wilcze, Borówno, Kusowo, Dobrcz, Sienno, Kotomierz, Karolewo.Linie międzygminne są współfinansowane przez gminy. - Obecnie kursuje już 13 linii podmiejskich z numerami od 90 do 99 i od 40 do 42 – informuje Zarząd Dróg Miejskich w Bydgoszczy. - W związku z tym, że zakres 90-99 wyczerpał się, kolejne linie międzygminne mają już numerowanie od nr 40 do 49. Dzięki temu uniknęliśmy zamieszania ze zmianą numeracji linii już funkcjonujących - tłumaczy.Linie międzygminne kursują do pięciu ościennych gmin: Białe Błota (42, 90, 91, 92, 96), Osielsko (41, 93, 94, 95, 98), Dobrcz (41, 93, 94, 95, 97), Nowej Wsi Wielkiej (99) i Dąbrowa Chełmińska (40 - linia sezonowa do Ostromecka), co przekłada się na obsługę ponad 40 podbydgoskich sołectw. Trasy i rozkłady realizowane są i ustalane w porozumieniu z daną gminą.