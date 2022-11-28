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2022-11-28, 12:15 Redakcja

Фестиваль мистецтв, натхненний природою. Цими вихідними в Торуні

Фестиваль розпочнеться у п’ятницю, 2 грудня, о 18.00 у Судовому центрі Артуса в Торуні
Фестиваль розпочнеться у п’ятницю, 2 грудня, о 18.00 у Судовому центрі Артуса в Торуні
„Мистецтво природи” – це девіз організованого в Торуні заходу для людей, які особливо чутливі до мінливості, делікатності та краси природи.

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У перші вихідні грудня вони зустрінуться в галереях і культурних центрах Торуня, де вже вп’ятнадцяте відбудеться Міжнародний фестиваль візуального мистецтва, натхненного природою. Відбудеться шість фотовиставок, мультимедійні шоу та лекції відомих фотографів і режисерів.

Серед гостей цьогорічного видання будуть: Сандра Бартоха, німецький фотограф природи, що спеціалізується на витончених та емоційних пейзажах і абстрактній фотографії, Марек Арцімович, представник Sony Imagin, який дістає своєю камерою найвіддаленіших куточків світу, та Міхал Огродовчик, автор природничих фільмів, створених у Державній лісовій кіностудії, який отримає нагороду за особливі досягнення у фотографії та природничому кіно.

Буде проведено два конкурси: для фото та мультимедіа. Для учасників підготували знакові календарі «Мистецтво природи 2023». Початок 2 грудня о 18:00 у Культурному центрі «Двір Артуса». Виставки будуть представлені в Музеї мандрівників, Галереї Зооботанічного саду, Галереї Відділу графіки Університету Миколи Коперника та Клубі OdNowa, де в суботу та неділю, 3-4 грудня, проходитиме фестиваль.
Toruń
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