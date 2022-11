Wypadek w Family Parku w Bydgoszczy. Dwie dziewczynki zostały poparzone

Do zdarzenia doszło w sobotę (26 listopada) późnym popołudniem. Na terenie Centrum Zabaw Rodzinnych Family Park bawiła się grupa dzieci, dla której przygotowano pokazy fizyczno-chemiczne. Eksperyment zakończył się poparzeniem dwóch 9-latek. Policja wyjaśnia sprawę.

- Do tego zdarzenia doszło w centrum rozrywki dla dzieci, podczas urodzin - mówi Lidia Kowalska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - Dwie dziewczynki w wieku 9 lat zostały przewiezione do szpitala, mowa jest o oparzeniach. W tej sprawie policjanci prowadzą postępowanie dotyczące artykuł 160 Kodeksu Karnego, czyli dotyczącego narażenia dzieci na utratę życia lub zdrowia. Oczywiście w toku prowadzonego postępowania policjanci będą wyjaśniać wszystkie okoliczności tego zdarzenia.- Jesteśmy do dyspozycji służb, które wyjaśniają wszystkie okoliczności wypadku - mówi Szymon Paprocki, dyrektor Centrum Zabaw Family Park.- Jeszcze nie wiemy, w jaki niekontrolowany sposób doszło do tego, że dzieci miały kontakt z ogniem - mówi dyrektor Centrum. - Jesteśmy głęboko poruszeni tym zdarzeniem. Jesteśmy wszyscy zaangażowani w postępowanie wyjaśniające, w przygotowanie dokumentacji. Zostały przesłuchane osoby, które bezpośrednio uczestniczyły w tym zdarzeniu m.in. animatorka prowadząca przyjęcie urodzinowe. Zabezpieczono monitoring. Zarząd naszej firmy skontaktował się z przedstawicielami rodziców. Zaoferowaliśmy pełną pomoc, w tym psychologiczną - mówi Szymon Paprocki.W feralnym przyjęciu urodzinowym uczestniczyło 13 dzieci. Szymon Paprocki dodaje, że wcześniej tego typu eksperymenty były przeprowadzane wielokrotnie i nigdy nie zdarzyło się nic podobnego. Także prowadząca je osoba była doświadczonym animatorem.Pierwszy o sprawie zawiadomił Express Bydgoski.