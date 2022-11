Pasjonaci mogli poczuć się jak maszyniści. Świętowano Bydgoski Dzień Kolejarza [zdjęcia, wideo]

Miłośnicy kolei spotkali się w sobotę na dworcu Bydgoszcz Główna. Mogli wejść do lokomotyw różnych przewoźników, zobaczyć, jak wygląda pulpit maszynisty, a w Izbie Tradycji Kolejnictwa obejrzeć makietę z pociągami i przymierzyć ekwipunek funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. W ten sposób w Bydgoszczy świętowano przypadający 25 listopada Dzień Kolejarza.

U niektórych pasja rozwija się od dzieciństwa. – Jak miałem dwa lata, to z mamą po cztery godziny siedziałem na dworcu, obserwując pociągi – opowiada jeden z młodszych uczestników wydarzenia. Wie nawet, jak uruchomić lokomotywę. – Na początku trzeba załączyć baterie, pójść do maszynowni, sprawdzić, czy wszystko działa, następnie załączyć pantografy, przetwornicę, później sprężarkę – tłumaczy.Bydgoski Dzień Kolejarza to inicjatywa Fundacji Instytut Edukacyjny Kolej na Ciebie. Fundacja chce w ten sposób popularyzować kolej i ukazywać jej potencjał, jako środka transportu.Więcej zdjęć w galerii poniżej.