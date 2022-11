„Nowa muzyka” i youtuberzy we Włocławku. Młodsi potrzebują zgody na udział w wydarzeniu

Centrum Kultury Browar B we Włocławku organizuje w sobotę i niedzielę (26–27 listopada) imprezę o nazwie „Weekend młodych”. W jego ramach odbędzie się Festiwal Nowej Muzyki połączony ze Zlotem Youtuberów.

Organizatorzy obawiają się jednak treści, jakie mogą płynąć ze sceny, i dlatego wprowadzili ograniczenie: młodzież do 16. roku życia musi przed wejściem na widownię okazać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w imprezie.– Młodzi artyści bardzo często maja swobodne podejście do tego, jakie treści przekazują. Chcielibyśmy, żeby rodzice współuczestniczyli razem z nami jako organizatorami w tym świecie, który fascynuje młodych ludzi, zależy nam na tym, że rodzice wiedzieli, w jakich wydarzeniach uczestniczą młodzi ludzie – tłumaczy dyrektor Browaru B, Lidia Piechocka-Witczak. Z nieoficjalnych informacji wynika, że chodzi o ryzyko wulgaryzmów i nieobyczajnych treści prezentowanych przez występujących.Spotkania w ramach Zlotu Youtuberów będą odbywać się w sali tańca Browaru w sobotę i niedzielę o godz. 15.00. Przewidziano spotkanie m.in. ze znanymi twórcami w serwisie Youtube: Czajnikiem oraz autorami sondy „Matura to bzdura”.Koncerty Festiwal Nowej Muzyki będą rozpoczynać się o godz. 17.00 na sali widowiskowej. W sobotę wystąpią m.in. Smolasty, Dawid Artysta i Antony Esca, a w niedzielę Gibbs i Sarius.