Chłód im niestraszny! Rywalizują w zimowym pływaniu w Brdzie [wideo, zdjęcia]

Ponad trzysta osób bierze udział w czwartej edycji Focus Ice Swimming Bydgoszcz Festival. Na starcie czwartej edycji stanęli zawodnicy z całej Polski. Rywalizacja toczy się na pięciu dystansach indywidualnych i w sztafecie, a start i meta znajdują się na Wyspie Młyńskiej.

– Nasza woda jest coraz cieplejsza, ma już sześć stopni. Woda jest cieplejsza niż powietrze, więc jeżeli komuś bardzo zimno na brzegu, to serdecznie zapraszamy do małej kąpieli – żartowali organizatorzy. Pływacy w zawodach biorą udział z różnych powodów. „Bardziej dla zabawy niż dla wyników”, „Dla zdrowotności – zaczęliśmy morsować, a że było nam mało” – wymieniali.



– Zawodnicy przyjeżdżają do nas z całej Polski, wiem, że są tez pojedyncze osoby nawet z zagranicy. To świadczy o tym, że to wydarzenie na stałe wpisało się do kalendarza imprez zimowego pływania w Polsce. Tylko się z tego cieszyć – mówił Eryk Dominczak, współorganizator festiwalu.



Jako pierwsi do Brdy wskoczyli zawodnicy na dystansie 100 metrów. Kolejne dystanse to 250, 450, 750 i 1000 metrów. Wyścig sztafet to 4x100 metrów.



Impreza potrwa do godz. 15.00. Więcej zdjęć w galerii poniżej.