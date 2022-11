Światowe nazwisko na scenie w Toruniu. Zagra Louis Matute Jazz Quartet

materiał organizatorów

Szwajcarska grupa Louis Matute Jazz Quartet w poniedziałek (28 listopada) wystąpi w Hard Rock Pubie Pamela w Toruniu. Bilety są dostępne w przedsprzedaży.

Początek koncertu o godz. 19.00. Kolekcjonerskie wejściówki są dostępne w przedsprzedaży – do 27 listopada kosztują 20 zł, dniu koncertu - 30 złotych.



Bilety można kupić w Hard Rock Pubie Pamela (Toruń, ul. Legionów 36). Można je również zarezerwować, pisząc na adres mailowy hrppamela@gmail.com i po uprzedniej wpłacie na konto odebrać przed koncertem. Liczba kolekcjonerskich wejściówek jest limitowana.



Louis Matute jest gitarzystą pochodzącym ze Szwajcarii. Studiował jazz w Wyższej Szkole Muzycznej w Lozannie (Szwajcaria), w której wykładali: Francis Colett, Wolfgang Muthspiel i Lionel Louek. W 2016 roku Louis został wybrany przez uczelnię do reprezentowania Szwajcarii podczas gry na festiwalu Switzerland Meets Brazil w Rio de Janeiro i Sao Paolo, organizowanym przez Montreux Jazz Festival z okazji jego 50-lecia.



Louis Matute to muzyk eklektyczny, sideman kilku projektów grających w różnych stylach. Współpraca z wieloma zespołami pozwoliła mu występować na renomowanych szwajcarskich scenach, takich jak Cully Jazz Festival, Jazz Onze+, Montreux Jazz Festival oraz dzielić ją z tak wyjątkowymi muzykami, jak Nicolas Folmer, Nguyen Lê, Matthieu Michel czy Ben Van Gelder. Louis Matute prowadzi własny kwartet (z którym odbędzie trasę po Polsce tego roku) oraz duży zespół, z którym wydał trzy albumy. W 2019 roku Louis otrzymał nagrodę Cully Jazz Festival za „jakość osobistego projektu, profesjonalizm i potencjał rozwoju na scenie szwajcarskiej i międzynarodowej”. W październiku 2019 został zaproszony przez Ambasadę Szwajcarii oraz Konsulat Francji do wzięcia udziału w festiwalu Madajazzcar. Jest zwycięzcą konkursu Jazz Contreband 2019.



Dzięki swojemu ojcu pochodzącemu z Hondurasu, Louis Matute zanurzył się w muzyce południowoamerykańskiej. Kuba, Brazylia, Kolumbia, Kostaryka, każdy z tych krajów przyniósł mu inspirację, którą wykorzystał w tworzeniu własnej muzyki. Dzięki swojej matce pochodzącej z Niemiec odkrył wielkich kompozytorów, którzy wpłynęli na zachowanie harmonijnego ducha w jego twórczości. Zarówno pod względem geograficznym, jak i muzycznym, kultury te wydają się sobie przeciwstawiać - jednak Louis Matute potrafi je połączyć w swoim muzycznym świecie.