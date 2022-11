Uwaga, kierowcy! Zablokowana DK10 pomiędzy Przyłubiem i Cierpicami! [zdjęcia]

W piątek po południu na DK 10 koło Cierpic doszło do zderzenia czterech samochodów w tym ciężarówki i busa. /fot. KMPSP Toruń/Facebook

W piątek po południu na DK 10 koło Cierpic (gm. Wielka Nieszawka) doszło do zderzenia czterech samochodów w tym ciężarówki i busa. Cztery osoby zostały ranne. Droga jest całkowicie zablokowana.

Według informacji przekazywanych przez GDDKIA, droga będzie zablokowana do godziny 19.Dodatkowo na wysokości wjazdu na teren BPP-T doszło do awarii samochodu, przez co prowadzony jest ruch wahadłowy. Wszystkim planującym podróż DK10 zdecydowanie polecamy inną trasę - czytamy na portalu Bydgoszcz 998.Aktualizacja: droga przejezdna.