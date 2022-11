Jubileusz 75-lecia bydgoskiego Szpitala MSWiA. Lecznica ma się czym pochwalić!

- Przez 75-lat funkcjonowania szpitala MSWiA w Bydgoszczy zmieniło się wiele, ale nie zmieniło się to, że wszyscy pacjenci mogą liczyć na najlepszą, profesjonalną opiekę – powiedział w piątek wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży.

Wiceszef MSWiA wziął udział w uroczystości jubileuszu szpitala wraz z m.in. przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukaszem Schreiberem, przewodniczącym sejmowej Komisji Zdrowia Tomaszem Latosem i wojewodą kujawsko-pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem.- Obchodzimy 75 lat funkcjonowania placówki, która jest bardzo wysoko oceniania. Szpital jest wysoko oceniany przez nasz resort, czego dowodem są liczne inwestycje, zakupy zwiększające jego potencjał, ale przede wszystkim przez pacjentów regionu, którzy bardzo często i chętnie wybierają to miejsce leczenia – podkreślił Poboży.Wiceminister podkreślił, że przez lata wiele zmieniło się, zmieniły się procedury, zmieniły się narzędzia, zmieniła się wiedza o ludzkim ciele i o tym, jak należy leczyć, ale nie zmieniło się w tym szpitalu to, że wszyscy pacjenci mogą liczyć na najlepszą, profesjonalną opiekę. Dodał, że taka ocena to najlepsze podziękowanie dla wszystkich, którzy dziś tworzą dobrą markę szpitala, ale też wszystkich, którzy tworzyli ją w przeszłości.- W czasie pandemii tak wiele wyzwań stanęło przed placówkami ochrony zdrowia. W naszym szpitalu zwiększyła się liczba operacji z ponad 2300 w roku 2020 r. do 2,5 tys. obecnie. To pokazuje, że wszystkie środki na inwestycje, które są w szpitalu prowadzone, sprawiają, że jest on coraz chętniej wybierany przez kolejnych pacjentów. W latach 2018-2022 do szpitala zostało przekazanych 8 mln zł na sprzęt – mówił wiceminister.Poboży zaznaczył, że bydgoski szpital od 2008 r. zawsze wykazuje dodatni wynik finansowy, co jest nieczęstą sytuacją, jeśli chodzi o placówki ochrony zdrowia.Minister Schreiber nawiązał do historii budynku szpitala, w którym zaraz po drugiej wojnie światowej mieściła się siedziba Urzędu Bezpieczeństwa.- 75-letnia historia szpitala pokazuje, że z miejsca kaźni zrobiono miejsce, w którym życie się ratuje. To było miejsce, w którym Polacy byli upokarzani często za to, że mieli polskość w sercu, za swój patriotyzm, umiłowanie ojczyzny. Powstało miejsce, w którym bez względu na poglądy polityczne czy społeczne przychodzi się z pomocą drugiemu człowiekowi. Z miejsca, które było na mapie Bydgoszczy miejscem hańby, stało się miejsce, z którego wszyscy jesteśmy dumni – powiedział minister.Schreiber podkreślił, że szpital nie tylko jest dobrze prosperującą placówką, ale też miejscem, w którym pacjenci są traktowani w wielką troską.Poseł Latos powiedział, że przed kilkunastoma laty był przewodniczącym rady społecznej bydgoskiego szpitala MSWiA i stąd wie, jak wiele od tego czasu zmieniło się w placówce. Zaznaczył, że przez ten czas dokonał się duży postęp, przeprowadzono ważne inwestycje i podjęto wiele działań. Podkreślił, że szpital zmienił się nie do poznania dzięki poświęceniu i oddaniu pracowników.Wojewoda Bogdanowicz zwrócił uwagę na to, że szpital MSWiA odegrał ważną rolą w czasie walki z pandemią COViD-19. Zaznaczył, że szpital m.in. przyjmuje pacjentów udarowych z czym jest problem w województwie, a także ma bardzo dobry oddział położniczo-ginekologiczny.Podczas uroczystości wyróżnieni pracownicy otrzymali medale „Za długoletnią Służbę" i odznaki ministra zdrowia. Laur otrzymała m.in. pielęgniarka Ilona Suchocka, pracująca w Szpitalu MSWiA od 1986 roku.- To jest bardzo miła nagroda. Każde odznaczenie jest miłe, tym bardziej przyznane za długie lata pracy. To jest mały szpital, kameralny, więc tu zawsze była rodzinna atmosfera. Znamy się wszyscy długie lata, więc tym bardziej praca jest przyjemna - mówiła pani Ilona.Więcej w materiale Przemysława Mazurka.Szpital funkcjonuje w ramach Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA. Przyjmuje pacjentów w województwa kujawsko-pomorskiego, w tym pracowników resortu spraw wewnętrznych i administracji z uwzględnieniem specyfiki i warunków ich pracy. Ma oddziały: położniczo-ginekologiczno-położniczy, kardiologii z pododdziałem chorób wewnętrznych, chirurgii z pododdziałami urologicznymi, ortopedyczny, neurologii i rehabilitacji neurochirurgicznej oraz intensywnej terapii. Placówka zajmuje się również podstawową i specjalistyczną opieką zdrowotną.