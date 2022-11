Święta Katarzyna wypiek pierników zaczyna! Trwa Festiwal Toruńskiej Katarzynki

Piernikowy design, ozdabianie pierników, spotkanie z piernikową legendą oraz kulinarne potyczki z piernikami - to wszystko przygotowano w Muzeum Toruńskiego Piernika z okazji Świątecznego Festiwalu Toruńskiej Katarzynki.

Zgodnie z tradycją we wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej (25 listopada) piernikarze rozpoczynali przygotowania do świątecznych wypieków. Podobnie zrobili dziś uczestnicy warsztatów w Muzeum Toruńskiego Piernika.- Święta Katarzyna jest patronką piernikarzy i ten dzień był przez nich szczególnie czczonyTego dnia rozpoczynał się okres wielkich przygotowań do świąt Bożego Narodzenia, a inicjowało to zagniatanie ciasta pierniki - mówi Małgorzata Mikulska-Wernerowicz.W ramach festiwalu dostępna jest wystawa „Pierniki w Polsce. Śladami piernikarskiego rzemiosła”. Wieczorem na fasadzie Muzeum Toruńskiego Piernika rozbłyśnie piernikowa iluminacja.