Już nie mogą doczekać się gry! Boisko będzie służyć uczniom z Krąplewic

Obiekt powstał przy szkole podstawowej/fot. Marcin Doliński

Nowoczesne boisko wielofunkcyjne otwarto uroczyście w Krąplewicach w powiecie świeckim. Inwestycja warta 700 tys. złotych została dofinansowana w ramach programu wsparcia gmin popegeerowskich.

Obiekt powstał przy szkole podstawowej. – Dzieci będą miały boisko przystosowane boisko do siatkówki, do koszykówki, z bezpieczną nawierzchnią. Już nie mogą się doczekać, kiedy rozpoczną tutaj zajęcia wychowania fizycznego – mówi dyrektor placówki, Karolina Wesołowska.



Za dotację na budowę boiska dziękował Maciej Rakowicz, wójt gminy Jeżewo. – Dla samorządów to proste środki do rozliczenia, przede wszystkim środki, które trafiły na fundusz [dawnych] PGR-ów i powstał taki piękny obiekt – wielofunkcyjny, z pumptruckiem, z oświetleniem – mówił.



W otwarciu uczestniczył minister Łukasz Schreiber. – Bardzo się cieszę, że ten obiekt mógł powstać, to efekt współpracy rządu i samorządu – podkreślił. – Myślę, będą spotykały się tu nie tylko dzieci, ale także dorośli mieszkańcy gminy.