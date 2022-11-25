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2022-11-25, 12:54 Pavlo Podkopaiev

Фонд «Гаудеамус» партнером проекту допомоги біженцям

підписання договору з фондом «Гаудеамус»/картина Maciej Wilkowski
підписання договору з фондом «Гаудеамус»/картина Maciej Wilkowski
Цього разу в сьогоднішньому путівнику українською мовою про сьогоднішній концерт для України в Бидгощській базиліці та ще один проект Воєводської Управи.

Торунь Різдвяний ярмарок і навчання для компаній

Вчора у Бидгощі відбувся вечір української культури
У Бидгощі працює інформаційно-консультаційний пункт для іноземців
Сьогодні о 19:00 в Базиліці на Алеї Оссолінських у Бидгощі відбудеться безкоштовний благодійний концерт для України. Виступить військовий оркестр із Бидгощі та хор із Києва.

Фонд Gaudeamus, із Вищої Школи Господарки, стане партнером проєкту, який реалізує Уряд Воєводський, з метою підтримки та допомоги біженцям з України. Проєкт фінансуватиметься з Фонду ЄС з питань притулку, міграції та інтеграції. Сьогодні було підписано угоду про співпрацю.

Як повідомив Куявсько-Поморський воєвода Микола Богданович, це четвертий проєкт для іноземців, на який виділено майже 2 мільйони злотих. Планується п'ять інформаційних пунктів у різних місцях області. Півмільйона злотих отримає фонд Gaudeamus, що займеться опікою дітей з України, організує психологічну допомогу та позакласні заняття. До повномасштабного вторгнення у Бидгощі було багато студентів з України. На сьогодні вони привезли сюди свої родини, що теж потребують допомоги, особливо в перші місяці. Окрім фонду Gaudeamus, подібний проєкт у регіоні реалізовував фонд EMIC у Торуні.

У Куявсько-Поморському воєводстві – за словами воєводи – наразі перебуває близько 50 тисяч біженців з України.
Pavlo Podkopaiev
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Wiadomości lokalne

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