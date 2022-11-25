Фонд «Гаудеамус» партнером проекту допомоги біженцям

Цього разу в сьогоднішньому путівнику українською мовою про сьогоднішній концерт для України в Бидгощській базиліці та ще один проект Воєводської Управи.

Сьогодні о 19:00 в Базиліці на Алеї Оссолінських у Бидгощі відбудеться безкоштовний благодійний концерт для України. Виступить військовий оркестр із Бидгощі та хор із Києва.Фонд Gaudeamus, із Вищої Школи Господарки, стане партнером проєкту, який реалізує Уряд Воєводський, з метою підтримки та допомоги біженцям з України. Проєкт фінансуватиметься з Фонду ЄС з питань притулку, міграції та інтеграції. Сьогодні було підписано угоду про співпрацю.Як повідомив Куявсько-Поморський воєвода Микола Богданович, це четвертий проєкт для іноземців, на який виділено майже 2 мільйони злотих. Планується п'ять інформаційних пунктів у різних місцях області. Півмільйона злотих отримає фонд Gaudeamus, що займеться опікою дітей з України, організує психологічну допомогу та позакласні заняття. До повномасштабного вторгнення у Бидгощі було багато студентів з України. На сьогодні вони привезли сюди свої родини, що теж потребують допомоги, особливо в перші місяці. Окрім фонду Gaudeamus, подібний проєкт у регіоні реалізовував фонд EMIC у Торуні.У Куявсько-Поморському воєводстві – за словами воєводи – наразі перебуває близько 50 тисяч біженців з України.