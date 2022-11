W weekend w regionie tyle się dzieje! Wybierzcie coś ciekawego dla siebie [przewodnik]

Czytanie, gotowanie, słuchanie, a nawet...ratowanie innych! Z naszym przewodnikiem można sobie zaplanować najbliższe dni, a nawet resztę życia!

BYDGOSZCZ

„Misie #CzyTam Świat. Czytam książki, poznaję świat"

Kompot - Kulturalne Opowieści Miejskich Praktyk oraz Tradycji cz. 2.



Śliwki miały chronić przed złą energią, jabłka symbolizowały miłość i pokój, gruszki dodawały siły oraz zapewniały dobrobyt. Dziś wiemy, że te wszystkie przypisywane owocom moce są odzwierciedleniem prozdrowotnych właściwości, a nade wszystko tradycji i tożsamości naszego regionu. Podczas drugiej edycji KOMPOT - u organizatorzy i goście wyruszą w kulinarną podróż śladem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i Lucyny Ćwierczakiewiczowej. Będzie to też kontynuacja tworzenia bydgoskiego przepiśnika – warto zabrać ze sobą Wasze ulubione receptury! Tym razem rozmowy będą prowadzone o: kompocie z suszu pijanym nie tylko w trakcie spożywania potraw wigilijnych, mocy dawnych przepisów przekazywanych z pokolenia na pokolenie, sile wynikającej z dziedzictwa, kobiecie końca XIX w., emancypacji i przepisach kulinarnych.



„PAMIĘĆ: Irena Kużdowicz, Wojciech Lichawski, Wojciech Banach" piątek (25 listopada), godz. 18:00, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury Pl. Kościeleckich Informacja od organizatorów: „Pamięć działa achronologicznie. Żonglujemy traumami i czasem dobrostanu, a myśli wymykają się z meandrów wspomnień. W cyklu PAMIĘĆ podobnie, pragniemy sięgać losowo po tropy, docierając do rodzimej historii kultury. Wspominać ludzi sztuki, którzy odeszli. Pierwsze spotkanie poświęcone będzie: malarce Irenie Kużdowicz, muzykowi, poecie i fotografikowi Wojciechowi Lichawskiemu oraz poecie, kolekcjonerowi i długoletniemu prezesowi bydgoskiego oddziału SPP Wojciechowi Banachowi."

Muzyka|Filozofia|Koherencje Obowiązują zapisy: osobiście w Młynach Rothera (pn-czw 12.00-18.00, pt-nd 12.00-20.00) lub online. piątek (25 listopada), godz. 17:00, Młyny Rothera

Wykonawcy: Mariusz Patyra skrzypce, Emilia Biskupska fortepian, dr hab. Ryszard Mordarski, prof. UKW, wykład: „Czy styl muzyczny może posiadać cnoty lub wady moralne?” W programie: J. Brahms – Sonata A-dur op. 100, Sonata d-moll op. 108, Scherzo c-moll

Wstęp wolny.

Rekrutacja do Grupy Ratownictwa Medycznego PCK Bydgoszcz



„Poszerzenie pola dźwięku"

piątek - sobota (25 - 26 listopada), godz. 18:00, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

sobota, godz. 18:00: Ilona Gumowska, Karolina Kroczak, Emilia Biskupik – „Ta, która niesie” spektakl teatru tańca. Spotkanie ruchu i dźwięku. Opowieść o kobiecych strategiach przetrwania.





„Z ekologią i tradycją"

sobota (26 listopada), godz. 12:00, ul. Gdańska 5, Apteka „Pod Łabędziem” oraz Bydgoskie Centrum Organizacji Samorządowych i Wolontariatu

Podczas zajęć poszukiwana będzie odpowiedź na pytanie, w jaki sposób natura i ludzie przygotowują się do zimowych miesięcy. Jakie tradycje wiążą się z czasem adwentu, a w części warsztatowej wykonywany będzie eko kalendarz z wykorzystaniem materiałów recyklingowych. Wszystkie wydarzenia w ramach festiwalu Poszerzenie Pola Dźwięku są bezpłatne i odbywać się będą na Strychu w Bibliotece Głównej (Stary Rynek 24, II piętro).sobota (26 listopada), godz. 12:00, ul. Gdańska 5, Apteka „Pod Łabędziem” oraz Bydgoskie Centrum Organizacji Samorządowych i Wolontariatu

„Srebrny glob"

Jerzy Żuławski w swojej młodopolskiej fantazji z 1902 roku opowiada o wyprawie pięciu śmiałków, umieszczonych w pocisku-kapsule kosmicznej, na księżyc.



„FOCUS Ice Swimming Bydgoszcz Festival 2022"

Informacja od organizatorów: „Czwarta edycja najzimniejszej imprezy sportowej w mieście! Zapraszamy wszystkich śmiałków do udziału w naszym wydarzeniu. Widzimy się 26 listopada na Wyspie Młyńskiej. W programie zawodów pięć dystansów indywidualnych (100 / 250 / 450 / 750 / 1000 metrów) i rywalizacja sztafet (4 x 100 metrów). Udział w wydarzeniu zapowiedziało ponad 300 zawodników z całej Polski.

Listopadowe spacery z Projekt Zabytek - Cmentarz Bohaterów i park na Wzgórzu Wolności

Zbiórka: ul. Generała Stanisława Grzmota-Skotnickiego 11 wejście na cmentarz

Ważne informacje: koszt 15zł/os.; start godz. 10.00

Szczegółowe informacje: marta.bukolt@projektzabytek.pl/693 379 476

Koncert symfoniczny

Renata Szerafin-Wójtowicz, Piotr Jańczak przygotowanie Chóru

W programie: L. van Beethoven – IX Symfonia d-moll op. 125

Bilety w cenie: 25 zł bilet normalny, 20 zł bilet ulgowy – emeryci, renciści, uczniowie, studenci, pracownicy instytucji kultury, 15 zł bilet ulgowy – pracownicy i studenci AMFN

można nabywać: w Dziale Artystycznym AMFN (tel. 52 321 16 67), godzinę przed koncertem w Filharmonii Pomorskiej.



Bydgoska Strefa Gier bez Prądu vol. 13

niedziela (27 listopada), godz. 12:00-19:00, Point Club, ul. Magdzińskiego 18

Maniacy gier planszowych niech czują się zaproszeni - już po raz trzynasty - do Bydgoskiej Strefy Gier bez Prądu, która ponownie odbędzie się w klubie Point. Wstęp 10 zł, dzieci do 13 roku życia bezpłatnie.



Festiwal Filozofii



Organizator: Fundacja Koherencje, współorganizatorzy: Młyny Rothera, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Festiwal Filozofii to świetna okazja, by przekonać się, czym jest, czym nie jest, a czym być może filozofia. Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w prawdziwym święcie filozofii i filozofów – być może to szansa na zadanie nurtujących od dawna pytań?



Cały program dostępny jest: Szalona ilość wykładów, warsztatów, wykładokoncertów i innych wydarzeń w rozmaitych formach, a to wszystko w zabytkowych wnętrzach Młynów Rothera.Cały program dostępny jest: TUTAJ

Piątek (25 listopada), godz. 17:00, Kamienica 12Spotkanie jest częścią cyklu pn. „CzyTam Świat. Czytam książki, poznaję świat", realizowanego przez Fundację 12 Kamienica przy finansowym wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury).Dzięki temu zajęcia są nieodpłatne, jednak obowiązują zapisy.Formuła obejmuje warsztaty, na których dzieci nie tylko rozkochają się w książkach. Zetkną się też z innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, plastyką, tańcem, a nawet kulinariami. Wszystko to w formie wspierającej ogólny rozwój dziecka i procesy integracji sensorycznej. W oparciu o temat książek z danego spotkania dzieci poznają świat, przez wzrok, słuch, dotyk, smak, węch...Zapisy: tuczytam@op.pl, w temacie wiadomości wpisujcie „czytam, projekt, MISIE"Warto też w zgłoszeniu zawrzeć wiek dziecka (dzieci) i swój numer telefonu.piątek (25 listopada), godz. 19:00, Sala Koncertowa im. prof. R. Sucheckiego, ul. Staszica 3sobota (26 listopada), godz. 17:00 i 18:30, Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5Spotkanie ma dwie tury. Przed uczestnictwem należy wypełnić formularz, który dostępny jest TUTAJ

Po pandemicznej przerwie Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna powraca z cyklem poświęconym relacjom jakie zachodzą pomiędzy muzyką (i dźwiękiem w ogóle) a innymi dyscyplinami twórczymi. Tegoroczna edycja zwraca szczególną uwagę na uważność słuchania. Pochyla się nad samą naturą dźwięku, a także na literackich, filmowych, teatralnych i społecznych kontekstach muzyki.Program: piątek, godz.18:00: Mikołaj Trzaska – spotkanie autorskie wokół książki „Wrzeszcz!”, Mikołaj Trzaska – warsztaty muzyczne, uważność słuchania, radość (współ)graniasobota (26 listopada), godz. 19:00, Teatr Polski tymczasowo poza siedzibą: pawilon przy ul. Gdańskiej 47aSpodziewają się oni dotrzeć na niewidoczną stronę księżyca i stworzyć tam świat lepszy niż ziemski. Jednakże odcięci od łączności z ojczystą planetą i pozostawieni sami sobie dają początek plemieniu księżycowemu dalekiemu od ich marzeń.Spektakl „Srebrny glob" przymierza się do wielkich narracji o zdobywcach, zwycięzcach i zbawicielach. Opowiada o próbach odcięcia się od ziemskich błędów i mimowolnym ich powtarzaniu. Przeciwstawia im narrację o chęciach, próbach i nieporadnościach, które swoje słabości próbują maskować wielkimi gestami.Szczegóły: TUTAJ sobota (26 listopada), godz. 8:00-16:00, Wyspa MłyńskaWięcej: TUTAJ niedziela (27 listopada), godz. 10:00-12:00Projekt Zabytek zaprasza na spacery w jesiennej odsłonie. „W listopadowe weekendy chcielibyśmy zabrać Państwa w miejsca związane z pamięcią … o wydarzeniach, o ludziach, o historii. Nie będą to jednak zwykłe trasy po mieście..."niedziela (27 listopada), godz. 18:00, Filharmonia PomorskaWystąpią: Chór Akademicki AMFN w Bydgoszczy, Orkiestra Symfoniczna AMFN w Bydgoszczy, Michał Dworzyński dyrygent; Roksana Korban sopran; Paulina Dybowska mezzosopran; Mateusz Oleksiak tenor; Michał Justa bas-baryton27 listopada - 9 grudnia, Młyny Rothera

TORUŃ





Gwiazdozbiór Kryminalny Kujawy i Pomorze





sobota (26 listopada), godz. 18.00, Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny (ul. Żeglarska 8)

Wojciech Chmielarz, autor cyklu powieści o komisarzu Jakubie Mortce, będzie finałowym gościem festiwalu literackiego poświęconego kryminałom. W ramach festiwalu odbywają się spotkania autorskie z czołowymi polskimi pisarzami „kryminalnymi”, warsztaty pisarskie, panele dyskusyjne oraz spotkania z ekspertami. Festiwal zwieńczy gala (godz. 20.30), podczas której zostanie wręczona Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za Kryminalny Debiut Roku 2021.





Festiwal Cichej Muzyki: „Przed oczyma duszy”





niedziela (27 listopada), godz. 17.00, Ratusz Staromiejski (Rynek Staromiejski 1)

- Program został dobrany tak, aby pokazać jak idee romantyczne stopniowo przenikały do świata muzyki początków XIX wieku – zapowiada Towarzystwo Bachowskie, organizator wydarzenia. Bohaterką wieczoru będzie gitara romantyczna, która na początku XIX w. dopiero zaczynała być instrumentem koncertującym. Oprócz utworów na gitarę i skrzypce Paganiniego i Gulianiego w programie znajdzie się „Sonatina” Franza Schuberta i jeden z mazurków Chopina. Kompozycje wykonają Ewa Golińska – skrzypce i Dohyo Sol – gitara romantyczna.





WŁOCŁAWEK





WEEKEND MŁODYCH - Zlot Youtuberów





Sobota-niedziela (26-27 listopada, godz. 15.00), Browar B., ul. Łęgska 28

W sali tańca odbędzie się spotkanie m.in. ze znanymi twórcami w serwisie Youtube: Czajnikiem oraz autorami sondy „Matura to bzdura”.



Festiwal Nowej Muzyki





Sobota-niedziela (26-27 listopada, godz. 17.00), Browar B., ul. Łęgska 28



W sobotę w sali widowiskowej wystąpią m.in. Smolasty, Dawid Artysta i Antony Esca, a



w niedzielę Gibbs i Sarius.







BARCIN





Barć Film Festiwal





Piątek-sobota (25-27 listopada), Dom Kultury w Barcinie (kino Barć),

W ramach festiwalu odbędą się pokazy filmów, spotkania z twórcami, a także otwarcie wystawy plakatów Andrzeja Pągowskiego. Gośćmi tegorocznej edycji są Grażyna Błęcka-Kolska, Jerzy Stuhr, Adam Woronowicz i Łukasz Maciejewski.