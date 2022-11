Torunianie mogli spróbować ukraińskiej kuchni. Festyn zorganizowano w szczytnym celu

Barszczu ukraińskiego można było spróbować na Rynku Staromiejskim w Toruniu. Tamtejszy Sztab Pomocy Ukrainie zorganizował festyn charytatywny „Potrzebujemy światła”.

Veronika Matush

– Chcemy podkreślić problem, który teraz jest bardzo aktualny. W większości miast Ukrainy nie ma prądu, a co za tym idzie światła – powiedziała, jedna z organizatorek wydarzenia. – Wszystkie pieniądze, które zbierzemy, zostaną wykorzystane na pomoc Ukraińcom, którzy zostali w kraju – dodała.Brak prądu to też często brak ciepła, co zimą stanowi kolejne zagrożenie dla mieszkańców atakowanego kraju. Tym samym potrzebują oni ubrań, ale i nie tylko. – Potrzebna jest tam ciepła odzież. Przydadzą się też baterie i powerbanki – stwierdził jeden z uczestników wydarzenia.Więcej informacji o działalności Toruńskiego Sztab Pomocy Ukrainie można znaleźć