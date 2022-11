Laptopy mają dać dzieciom szansę. W Toruniu rodziny pracowników PGR otrzymały sprzęt w ramach akcji „Granty 2022”

Rodziny byłych pracowników PGR odebrały w Toruniu sprzęt komputerowy. To efekt rządowego programu wsparcia rozwoju cyfrowego. Z laptopów będą korzystały dzieci, by w ten sposób m.in. móc edukować się nawet podczas nauki zdalnej.

Program „Granty PPGR” ma na celu zredukować różnice pomiędzy dziećmi, jeśli chodzi o dostęp do sprzętów elektronicznych i internetu. To szczególnie ważne w nauczaniu zdalnym – pandemia pokazała, że niektórzy uczniowie, gdy nie chodzą do szkoły, są odcięte od możliwości zdobywania wiedzy.W ramach „Grantów” rodziny otrzymają laptopa z resztą komponentów i ubezpieczeniem, a także usługę zapewniającą dostęp do internetu. Zakup sprzętu finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Rząd przeznaczy na inicjatywę prawie 600 milionów złotych. Za tę kwotę uda się rozdać ponad 215 tysięcy komputerów i ponad 3 tysiące tabletów.Do rodzin z województwa kujawsko-pomorskiego trafi sprzęt o wartości 44 milionów złotych. – Pandemia pokazała, że są braki w sprzęcie. Dostęp do internetu wyrównuje szansę w aspekcie edukacyjnym, gdyż wszyscy mamy dostęp do tej samej bazy wiedzy – powiedziała wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gembicka.A do czego młodym ludziom może przydać się laptop? – Do wykonania projektu na lekcję, do grania, do kontaktu z nauczycielką – powiedziały dzieci.