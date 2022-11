W Bydgoszczy policja goniła nietrzeźwą, która uciekała z miejsca kolizji [WIDEO]

Do 5 lat pozbawienia wolności grozi 42-letniej bydgoszczance, która spowodowała kolizję, mając niemal 2,5 promila alkoholu w organizmie. To nie jedyne jej przewinienia. Kobieta chciała ratować się ucieczką, popełniając przy tym kolejne wykroczenia.

Materiał wideo z pościgu za 42-latką:

21 listopada tuż po 19:00 policjanci z bydgoskiej „drogówki” usłyszeli huk. Okazało się, że kilkaset metrów dalej, przy skrzyżowaniu ulicy Kamiennej z Pułaskiego, doszło do kolizji podczas wymijania się aut. Jeden z jej uczestników odjechał z miejsca zdarzenia.Było podejrzenie, że kierowca jest nietrzeźwy. Patrol rozpoczął pościg za osobowym Citroenem, oddalającym się w kierunku ulicy Wyszyńskiego. Chwilę później funkcjonariusze zauważyli wspomniane auto, mające wyraźne ślady uszkodzenia.Za kierownicą siedziała kobieta. Funkcjonariusze dawali jej znaki do zatrzymania. Ta jednak nie reagowała i kontynuowała niebezpieczną jazdę. Kierująca pojazdem chciała zjechać w ulicę Chodkiewicza. Ten manewr uniemożliwili jednak policjanci, zmuszając ją do zatrzymania pojazdu.Badanie alkomatem pokazało, że bydgoszczanka miała prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. 42-latka straciła prawo jazdy. Odpowie ona za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, niezatrzymanie się do kontroli drogowej, spowodowanie kolizji drogowej oraz za kilka wykroczeń drogowych. Grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności.