Pomoc dla uchodźców nie ustaje. Umowa z kolejną fundacją podpisana

Doradztwo psychologiczne, zajęcia pozaszkolne dla uchodźców będzie organizować Fundacja Gaudeamus działająca przy bydgoskiej Wyższej Szkole Gospodarki. Na organizację pomocy otrzyma pół mln złotych w ramach projektu finansowanego z unijnego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Umowę o współpracy podpisano w czwartek w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.– Realizujemy już kolejny projekt dla cudzoziemców, o wartości 1,8 mln złotych. Będzie on polegać na uruchomieniu przynajmniej pięciu punktów informacyjnych w różnych miejscach w naszym regionie, ale będzie to również zakres projektów miękkich i dlatego dzisiaj podpisujemy umowę z Fundacją Gaudeamus – tłumaczył wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.– Mamy przeznaczone ponad 500 tys. zł na bezpośrednie wsparcie dzieci, uchodźców Ukrainy, będziemy organizowali doradztwo psychologiczne, pozaszkolne zajęcia dla dzieci – wymieniał Paweł Hryncewicz, prezes Fundacji. – Jest to niezwykle ważna pomoc, szczególnie w środowisku akademickim, dlatego że przed wojną w naszym mieście było dużo studentów z Ukrainy, którzy obecnie sprowadzili część członków rodziny. Ta pomoc szczególnie w pierwszych miesiącach była bardzo istotna.Oprócz bydgoskiej Fundacji Gaudeamus podobny projekt realizowała w naszym regionie także toruńska Fundacja EMIC.W województwie kujawsko-pomorskim przebywa aktualnie około 50 tys. uchodźców z Ukrainy.