MDK w Szwederowie odzyska blask. Niebawem wybudowana zostanie nowa scena

Młodzieżowy Dom Kultury na bydgoskim Szwederowie będzie miał nową scenę z sanitariami i szatnią. Przetarg na jej budowę został już rozstrzygnięty i wkrótce rozpoczną się prace. Inwestycja powstanie w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

- To scena wielofunkcyjna, będzie nam służyła latem i zimą – powiedział Adam Łętocha, dyrektor MDK-u nr 2. – Latem scena będzie rozsuwana i będzie można oglądać wszystkie zorganizowane występy. Zimą również będzie można występować na scenie, a oglądać je będzie można w sali gimnastycznej, gdzie zmieści się co najmniej 200 osób – opisał Łętocha.Zgodnie z zasadami Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego scena zostanie udostępniona wszystkim – stwierdził Michał Sztybel, zastępca prezydenta miasta. – MDK jest otwarty na współpracę z innymi. Miejsce to będzie służyło nie tylko mieszkańcom Szwederowa, ale też wszystkim mieszkańcom Bydgoszczy – dodał Sztybel.Scena to nie jedyny element, który zostanie przebudowany. MDK będzie mogło liczyć na połączenie z salą gimnastyczną. Ta stanie się teraz świetlicą. Wykonana zostanie również nowa elewacja zewnętrzna. Ponadto zaplanowano mniejsze prace.Prace zrealizuje bydgoska firma Malibud. Dodajmy, że obecnie trwa głosowanie w ramach kolejnej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy mogą zdecydować, czego chcą na swoich osiedlach. Do wydania jest 16 milionów złotych. Głosowanie trwa do 15 grudnia.