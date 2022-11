Podpowiadali, jak przyciągnąć uwagę uczniów. Spotkanie o edukacji na Politechnice Bydgoskiej

Jak kreatywnie poprowadzić zajęcia - między innymi tego dotyczyły prelekcje podczas konferencji „Politechnika dialogu – porozmawiajmy o przyszłości edukacji”. Politechnika Bydgoska na swoje wydarzenie zaprosiła nauczycieli z całej Polski.

W programie znalazły się prelekcje z zakresu psychologii, coachingu, teorii edukacji czy innowacji w dydaktyce. W czym uczestnicy upatrują przyszłości edukacji?- Przyszłość widzę przy dobrym wykorzystania potencjału, dobrego pomysłu, i świadomości tego, czym jest ta prawdziwa edukacja i rozwój: że rozwój potrzebuje emocji, kierunku, planu. Dlatego stworzyliśmy projekt „Rozegraj dobrą lekcję” i chcemy zaprosić wszystkich nauczycieli, wszystkie szkoły do upowszechniania naszej idei i wprowadzania aktywnych metod uczenia, dzięki którym nauka daje frajdę, i jednocześnie treść, która kształtuje iw wychowuje naszą młodzież i dzieci - mówi Wojciech Grzybowski, właściciel firmy Alegra.pl, lider projektu „Rozegraj dobrą lekcję”.- Początkowe prelekcje o coachingu były bardzo ciekawe, oczywiście to też jest temat do wdrożenia w szkole, bardziej nowoczesny niż obecnie możemy doświadczać tego w naszym systemie oświaty - ocenia Arkadiusz Wojciechowski, dyrektor Zespołu Szkół rolniczych w Grudziądzu.W ramach wydarzenia przygotowano też ekspozycję, gdzie można zapoznać się z wydawnictwami oświatowymi i inicjatywami edukacyjnymi. Odbywają się tam również zajęcia pokazowe dla nauczycieli. W strefie dobrych praktyk prezentują się natomiast przedsiębiorstwa zainteresowane organizacją praktyk zawodowych dla uczniów szkól średnich w regionie.Konferencja została zorganizowana po raz pierwszy, we współpracy ze szkołami średnimi.Więcej w materiale Agaty Raczek.