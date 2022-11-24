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2022-11-24, 12:31 Pavlo Podkopaiev/Redakcja

Торунь Різдвяний ярмарок і навчання для компаній

Ярмарок триватиме до 20 грудня/fot. torun.pl, архіви
Ярмарок триватиме до 20 грудня/fot. torun.pl, архіви
Цього разу в путівнику українською мовою про безкоштовні тренінги з інтернет-маркетингу та ярмарок у Торуні.

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Торунський різдвяний ярмарок розпочнеться у суботу Великим парадом, який о 16:50 вирушить із Новоміського ринку вулицями Królowej Jadwigi та Szerokа до Староміського ринку.

Виступи на сцені почнуться о 17:10. На відвідувачів чекає кілька десятків виробників, які продаватимуть оригінальні різдвяні прикраси, натуральні харчові продукти місцевого виробництва, ювелірні вироби чи вироби зі шкіри. Ви зможете покататися на венеціанській каруселі, оглядовому колесі чи різдвяному поїзді. Заплановано конкурси для дітей, благодійні акції та живі концерти. На відкритті виступатиме театр «Мала Ревія» та Big Joe Cover Band. Ярмарок триватиме до 20 грудня.

Як писати в мережі, щоб клієнти хотіли читати і купувати? - зможете дізнатися про це під час безкоштовного тренінгу в Торуні, який підготували Центр підтримки бізнесу та Google.

Майстер-класи проходитимуть у рамках програми Фірми Завтрашнього Дня, під час якої можна буде навчитися створювати контент, який охопить більше клієнтів.

Заняття у Торуньському Центрі Місцевої Активності за вул Konopnickiej 13 проводитиме радник Google Бартоломей Анджеєвський. Тренінг проходитиме на 2 поверсі у четвер 1 грудня, з 10:00 до 13:30.
Materiał Pavlo Podkopaiev
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