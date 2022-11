Amator quadów uszkodził stanowisko archeologiczne w Tleniu!

Część stanowisk archeologicznych, kurhanów, została uszkodzona/fot. Marcin Doliński Część stanowisk archeologicznych, kurhanów, została uszkodzona/fot. Marcin Doliński Część stanowisk archeologicznych, kurhanów, została uszkodzona/fot. Marcin Doliński Część stanowisk archeologicznych, kurhanów, została uszkodzona/fot. Marcin Doliński Część stanowisk archeologicznych, kurhanów, została uszkodzona/fot. Marcin Doliński

Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, we Wdeckim Parku Krajobrazowym zniszczono dwa stanowiska archeologiczne. Ponad tysiącletnie kurhany rozjechano quadami.

– Okazało się, że ktoś wpadł na karygodny pomysł pojeżdżenia kładem wzdłuż rzeki Wdy, wzdłuż krawędzi doliny, gdzie znajdują się dwa stanowiska archeologiczne. Niestety, część obiektów, które się tam znajdują, stanowisk archeologicznych, kurhanów, została uszkodzona – mówi Mateusz Sosnowski, strażnik Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Podkreśla, że jazda quadem po lesie jest wykroczeniem i stwarza niebezpieczeństwo dla kierującego.



– Ludzie chyba szukają rozrywki, ale to nie najlepszy sposób, żeby zaspokajać tę potrzebę – podkreśla. – Pomijając już sam fakt ryzyka, jakie nam grozi, wypadku, jaki może się wydarzyć – a to miejsce tak niedostępne, że bardzo trudno o pomoc – należy podkreślić, że sam wjazd do lasu bez zezwolenia jest wykroczeniem, podobnie jak niszczenie ściółki leśnej, bo, nie oszukujmy się, taki quad niszczy ściółkę. Natomiast zniszczenia stanowiska archeologicznego jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do nawet ośmiu lat – tłumaczy strażnik.



Sprawa zostanie zgłoszona na policję.