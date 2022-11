Bydgoszczanie zapłacą wyższe podatki od nieruchomości i za deszczówkę

Od nowego roku w Bydgoszczy wzrosną stawki podatków od nieruchomości oraz opłata za tzw. deszczówkę. Tak postanowiła bydgoska Rada Miasta. W czasie debaty rozgorzała gorąca dyskusja między koalicją (Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica) a opozycją (Prawo i Sprawiedliwość).

Przeciwko podwyżkom byli radni Prawa i Sprawiedliwości, według których podnoszenie stawek to drenaż kieszeni mieszkańców. Radny Jarosław Wenderlich proponował m.in. przełożenie podwyżek na następny rok. Mówiąc o opłacie deszczówkowej, argumentował, że trwa spór sądowy Miasta ze spółdzielniami mieszkaniowymi.– Ta uchwała, którą za chwilę będziemy podejmowali: rozumiem, że to 335 mln złotych, które bydgoszczanie będą uiszczać – mówił.– To skąd my mamy brać pieniądze na to, żeby miasto funkcjonowało – ja już nie mówię o inwestycjach. Po raz kolejny próbuje pan przerzucić rozpoczęcie tej opłaty na przyszły rok, kiedy my się z problemami finansowymi w budżecie miasta borykamy w tym momencie – odpowiedział mu radny Koalicji Obywatelskiej Robert Langowski.Podatek od nieruchomości: dla budynków mieszkalnych – podwyższono do 1 zł z 0,89 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej; dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – do 28,78 zł z 25,74 zł; dla budynków gospodarczych niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – podwyższono do 9,71 z 8,68 złotego.Stawka podatku od deszczówki wzrośnie o 21 groszy, wyniesie 5,48 zł brutto za metr sześcienny. Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2023 roku.