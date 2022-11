Osuwisko przy ul. Tucholskiej w Koronowie zabezpieczone. Prace kosztowały 14 mln złotych

Zakończyły się prace przy zabezpieczaniu osuwiska przy ul. Tucholskiej w Koronowie. Skarpa przesuwała się o kilka centymetrów rocznie, co było zagrożeniem dla pobliskich mieszkańców i ich domów, a także dla samej ul. Tucholskiej.

Zabezpieczanie osuwiska i przebudowę ulicy podzielono na trzy etapy. W ramach zadania wykonano palowanie, mur oporowy i odwodnienie. W środę (23 listopada) inwestycję uroczyście oddano do użytku.Jak mówi burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski, ul. Tucholska została wytyczona w czasach pruskich, na początku XIX wieku. – Od lat 80. zmagamy się z tym, że „zjeżdżała” nam w stronę Brdy, kilkanaście centymetrów w dwóch płaszczyznach, w bok i w dół. Jedyną możliwością, aby tę drogę użytkować dalej, było naprawienia tego osuwiska – tłumaczy.Inwestycja kosztowała około 14 mln złotych. Na jej realizację gmina otrzymała rządowe wsparcie. - Gratuluję i bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w oddaniu tej inwestycji, bardzo potrzebną, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w gminie Koronowo. To kwestia, o którą zabiegali pan burmistrz i radni, została zrealizowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.„Tucholska” było najbardziej czynnym osuwiskiem w gminie Koronowo. Badania stateczności zbocza pokazywały jego ciągły ruch, co mogło w dalszej konsekwencji doprowadzić do utraty stateczności i do całkowitego osunięcia zbocza oraz spowodować zagrożenie katastrofy budowlanej dla pobliskich zabudowań.