W Bydgoszczy nadal będzie funkcjonować dofinansowanie do in vitro. Radni przedłużyli program

Przez następne trzy lata w Bydgoszczy będzie obowiązywał miejski program dofinansowania procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Decyzję w tej sprawie w środę podjęli miejscy radni.

Z programu skorzystało dotąd pół tysiąca par. – Od chwili wprowadzenia programu w roku 2019 do września w Bydgoszczy mamy 68 ciąż, urodziło się 55 dzieci – poinformowała dzisiaj radnych Anna Bańkowska, dyrektor Biura Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta. Podkreśliła, że przekazywanie danych o urodzeniach przez pary czy kliniki nie jest obligatoryjne, dane te więc mogą być niepełne.Na realizację programu w latach 2019–2022 Miasto przeznaczyło blisko dwa mln złotych. W jego ramach pary, u których zdiagnozowano niepłodność, mogą ubiegać się dofinansowanie do 7 tys. zł do jednej procedury zapłodnienia in vitro lub do 3 tys. zł do jednej procedury dawstwa zarodka.Radny PiS Paweł Bokiej zwrócił uwagę, że samorządowy program problemu nie rozwiązuje. – Program wydaje się w pewnym sensie „wydmuszką”, bardziej zasygnalizowaniem problemu, niż jego realnym rozwiązaniem, przynajmniej ja to tak odbieram. Czytamy badania, że aby ten program był skuteczny, para musi wydać 30 tys. złotych. Śmiem wątpić czy, gdyby tego programu nie było, pary by się na tę procedurę nie zdecydowały. Nie sądzę, że to tak znaczący zastrzyk finansowy, że pary, które na to nie stać, dzięki temu programowi wezmą udział [w procedurze in vitro]. Rodzina i tak musi być w miarę zamożna, żeby z tego skorzystać – wskazał.Decyzją radnych program będzie realizowany także w latach 2023–2026.