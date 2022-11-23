Вчора у Бидгощі відбувся вечір української культури
Вчора у Бидгощі відбувся вечір української культури. У Салоні Гофмана Куявсько-Поморського Центру Культури згадували постать української оперної зірки Соломії Крушельницької. Вона співала високим меццосопрано, виступаючи у Чилі, Парижі, Аргентині, а також у Варшавській опері та італійському Ла Скала. Жила в Італії, наприкінці життя у Львові, де була професором консерваторії.
3 грудня в Культурному центрі Browar B у Влоцлавку проходитимуть сімейні творчі майстерні «Куявські ялинкові прикраси». Прикраси, виготовлені в Палаті Куявських Традицій з матеріалів, наданих організаторами, зможуть взяти з собою всі бажаючі. Вхід на заняття, які розпочнуться о 10:00, за квитками. Реєстрація до 30 листопада за номерами 54 427 02 30, 54 427 02 36.