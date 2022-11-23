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Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2022-11-23, 12:05 Pavel Podkopaiev/Redakcja

Вчора у Бидгощі відбувся вечір української культури

„Wieczór z kulturą ukraińską” odbył się w Salonie Hoffman w KPCK/fot. Jolanta Fischer
„Wieczór z kulturą ukraińską” odbył się w Salonie Hoffman w KPCK/fot. Jolanta Fischer
Вчора у Бидгощі відбувся вечір української культури. У Салоні Гофмана Куявсько-Поморського Центру Культури згадували постать української оперної зірки Соломії Крушельницької. Вона співала високим меццосопрано, виступаючи у Чилі, Парижі, Аргентині, а також у Варшавській опері та італійському Ла Скала. Жила в Італії, наприкінці життя у Львові, де була професором консерваторії.

У Бидгощі працює інформаційно-консультаційний пункт для іноземців

Інформаційний пункт для дорослих, які втекли з України з чужими дітьми
Захід на честь митця організував Куявсько-Поморський Центр Культури спільно з фондом «Безпечний світ». Ініціатором виступила українська актриса Марія Кочур – заступник директора Літературного музею ім Григорія Кочури, яка нині живе у Бидгощі. До війни вела культурну діяльність в Ірпені. Ностальгічний вечір інтеграції польського та українського суспільства проходив двома мовами.

3 грудня в Культурному центрі Browar B у Влоцлавку проходитимуть сімейні творчі майстерні «Куявські ялинкові прикраси». Прикраси, виготовлені в Палаті Куявських Традицій з матеріалів, наданих організаторами, зможуть взяти з собою всі бажаючі. Вхід на заняття, які розпочнуться о 10:00, за квитками. Реєстрація до 30 листопада за номерами 54 427 02 30, 54 427 02 36.
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