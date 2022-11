Oddają krew i zachęcają do tego innych! Krwiodawcy i gminy uhonorowane

Odznaczenia, dyplomy i podziękowania wręczono zasłużonym dla oddawania krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Okazją do świętowania są rozpoczynające się Dni Honorowego Krwiodawstwa.

Uhonorowano kilkudziesięciu krwiodawców, oraz gminy, które stanęły na podium turnieju Czerwony Szlak Życia. – Potrzeba coraz więcej krwi. Chcemy więc pokazać, że doceniamy samych krwiodawców, ale także tych, którzy potrafią ich do tego zachęcić – mówił dyrektor placówki, Paweł Wojtylak. – Nawet tam, gdzie są chętni do oddania krwi, ktoś musi ich zidentyfikować, zorganizować. Wchodzimy na ogromne pole „propagandy” honorowego oddawania krwi – dodaje.Pierwsze miejsce w turnieju zajęła gmina Świekatowo, która w czasie sześciu zorganizowanych akcji zebrała ponad 90 litrów „najcenniejszego lekarstwa świata”.– Pobory odbywają się sześć razy w Pruszczu, sześć razy w Świekatowie, przeważnie w niedzielę, Wykorzystujemy to, że jesteśmy małą gminą: krwiodawców jest dużo, jest daleko do innych ośrodków, które organizują takie pobory krwi, w związku z tym mamy taką satysfakcję i sukces – mówi Grzegorz Tomaszewski z klubu HDK w Pruszczu.Sposoby zachęcania do udziału w akcjach są różne. – Krwiodawstwo rozwija się u nas dosyć mocno, ludzie przychodzą, już się do tego przyzwyczaili. Dostają informację od nas, na plakatach od gminy… – mówi Mariusz Witkowski z gminy Lniano.Jednym z odznaczonych krwiodawców jest Maciej Piórkowski. – Krew oddaję od 2007 roku. Krwiobus przyjechał pod zakład mojego byłego pracodawcy i tak zaczęła się moja, można powiedzieć, „przygoda” z krwiodawstwem – opowiada. – Nic nie boli, wszystko jest jak najbardziej bezpieczne – podkreśla.Corocznie obchodzone Dni Honorowego Krwiodawstwa trwają od 22 do 26 listopada. Każdy, kto w dniach 22–27 listopada odda krew w RCkiK, w jednym z Oddziałów Terenowych lub na wybranych akcjach terenowych otrzyma specjalną koszulkę krwiodawcy w jednym z dwóch kolorów. Szczegóły na stronie rckik-bydgoszcz.com.pl.Krew mogą oddać osoby w wieku 18–65 lat, ważące co najmniej 50 kilogramów, ogólnie cieszące się zdrowiem.Więcej w materiale Jolanty Fischer.