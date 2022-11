W Wierzchucinie Królewskim rozbudują szkołę podstawową. Inwestycja wyniesie 10 milionów złotych

Szkoła w Wierzchucinie Królewskim zostanie rozbudowana. Prace już się rozpoczęły. We wtorek podpisano umowę w sprawie inwestycji. – To będzie jedna z najbardziej nowoczesnych szkół w kujawsko-pomorskiem – zapowiedział burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski.

W planach są nowe pracownie, kuchnia i szersze korytarze. Ponadto przeniesione zostanie przedszkole, wybudowany zostanie nowy pawilon, odnowione będą stare obiekty. Koszt inwestycji to 10 milionów złotych. Połowa kwoty pochodzi z rządowego dofinansowania w ramach Polskiego Ładu.– Sam projekt polega na rozbudowie szkoły o nowe skrzydło, nadbudowanie starych skrzydeł oraz całkowitą rewitalizację skrzydła oddanego w 1936 roku. Szkoła jest o tradycji marynistycznej, więc cały wygląd zewnętrzny szkoły chcemy przywrócić do takiego stanu – powiedział burmistrz Mikołajewski.– Nie spodziewałem się, że będzie taka determinacja u uczniów, nauczycieli, wszystkich pracowników i rodziców, która przełoży się na działanie. W ostatnich dniach do późnych godzin wieczornych przenosiliśmy cały szkolny dobytek. Ta szkoła jest nasza i wszyscy to czujemy – powiedział dyrektor szkoły, Piotr Bakalarski.