У Бидгощі працює інформаційно-консультаційний пункт для іноземців. У Куявсько-Поморському Українському Домі за вул Єзуїтська 5 на партері можна отримати допомогу з питань заповнення урядових документів, оренди помешкання, пошуках роботи або відправленні дитини до школи чи дитячого садка.

У пункті новоприбулі з-за кордону можуть розраховувати на підтримку у подачі документів пов'язаних із легалізацією перебування, отриманням польського громадянства, Карти Поляка, дозволу на працевлаштування а також у випадку різних кризових ситуацій, інвалідності, дискримінації. Пункт працює з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 14:00. У вихідні та свята працює інфолінія +48 667 467 150.У інформаційно-консультаційному пункті можна порозумітися польською, англійською і українською мовою. Об'єкт пристосований для осіб з обмеженими можливостями.Нагадуємо, що фундація АДРА відкрила у Бидгощі в серпні Центр Інтеграції для Іноземців за вул Dworcowа 57. Осередок дає комплексну експертну підтримку з метою інтеграції осіб, які прибувають до Польщі, у польське суспільство - так, щоб могли вони вести гідне життя.