Grudziądz zamontuje szkołom panele fotowoltaiczne. Inwestycja ma pomóc w oszczędzaniu

Grudziądzkie szkoły staną się niezależne energetycznie. Pięć placówek oświatowych będzie czerpało energię elektryczną z paneli fotowoltaicznych. Koszt inwestycji to kilka milionów złotych.

Postawienie na zieloną energię wymusiły niekorzystne zmiany na rynku energetycznym. – Zakładamy fotowoltaikę na naszych największych szkołach we współpracy z naszymi wodociągami, bo to one będą realizowały taki projekt. Zainstalowanie systemu przyniesie w przyszłości oszczędności – powiedział prezydent Grudziądza Maciej Glamowski.Panele fotowoltaiczne otrzymają: Szkoła Podstawowa numer 20, Szkoła Podstawowa numer 21, Szkoła Podstawowa numer 7, Szkoła Podstawowa numer 16, i Szkoła Podstawowa numer 18.W placówkach, które nie otrzymają paneli, zostaną wymienione wszystkie żarówki na oświetlenie LED.