Trzymiesięczny chłopiec zostawiony w „Oknie życia" u bydgoskich sióstr klarysek

Jak ustaliło Polskie Radio PiK, dziecko trafiło do przyklasztornego „okna" przy ul. Gdańskiej 56 w poniedziałek po południu. Chłopczyk ma trzy miesiące. Jest już po badaniach.

Okno życia jest to to specjalnie przygotowane miejsce, w którym matka może anonimowo zostawić dziecko, mając pewność, że zostanie mu zapewniona opieka i bezpieczeństwo. Okno wyposażone jest w system grzewczy i alarm, który powiadamia zakonnicę, a ta odpowiednie służby. To umożliwia rozpoczęcie procedury adopcyjnej

Procedura zabezpieczenia medyczno-prawnego noworodka pozostawionego w Oknie Życia w Bydgoszczy, ul. Gdańska 56. Klasztor Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji:





- Pozostawienie noworodka w Oknie Życia powoduje natychmiastowe, automatyczne włączenie sygnału alarmowego, powiadamiającego dyżurujące siostry. Zadaniem sióstr opiekujących się Oknem Życia jest zabezpieczenie noworodka w pomieszczeniu sąsiadującym z Oknem, zapewnienie komfortu cieplnego dziecku do przyjazdu karetki pogotowia.



- Siostry powiadamiają Pogotowie Ratunkowe w celu zabezpieczenia medycznego noworodka. Siostry powiadamiają także Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Caritas w Bydgoszczy o noworodku pozostawionym w Oknie Życia.



- Pogotowie Ratunkowe zapewnia przewiezienie noworodka karetką pogotowia do Szpitala im. E. Warmińskiego w Bydgoszczy na Oddział Neonatologiczny.

Oddział Neonatologiczny przeprowadza rutynowe badania, badania specjalistyczne w celu zebrania wywiadu medycznego o stanie zdrowia noworodka.



- Zadaniem Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego Caritas w Bydgoszczy jest zawiadomienie Sądu Rodzinnego w Bydgoszczy o noworodku znalezionym w Oknie Życia, przewiezionym do szpitala, zabezpieczonym medycznie.



- Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Caritas w Bydgoszczy występuje do Sądu Rejonowego (Wydział Rodzinny i Nieletnich w Bydgoszczy) o wydanie postanowienia w sprawie zarządzeń opiekuńczych dotyczących dziecka, nadanie dziecku tożsamości.

Rozpoczęcie procedury adopcyjnej.

- Faktycznie, dziecko zostało przekazane do zaopiekowania się za pośrednictwem Okna życia - mówi ks. Wojciech Przybyła, dyrektor Caritas Diecezji Bydgoskiej. - Zostało już zabezpieczone pod względem medycznym, a w najbliższych dniach rozpoczną się także działania prawne. Na początek pogotowie przekazuje dziecko do szpitala, powiadamiamy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, i przy udziale naszego ośrodka adopcyjnego, rozpoczynają się stosowne procedury. Jest ustanawiany opiekun prawny i zaczyna się nowy etap życia tego dziecka.Pozostawienie dziecka w oknie życia uruchamia sygnał alarmowy, powiadamiający dyżurujące siostry Klaryski. Dziecko zostaje przewiezione na Oddział Neonatologiczny, gdzie przechodzi badania. Do sprawy włącza się później sąd rodzinny: tworzy się akt urodzenia, dziecku nadawana jest tożsamość. Ostatnim krokiem jest ustalenie opiekuna prawnego dziecka. Rozpoczyna się procedura adopcyjna...Oknem opiekują się siostry klaryski. Powstało w 2009 roku z inicjatywy Caritas Diecezji Bydgoskiej, która prowadzi dwa takie „okna". Oprócz tego przy Gdańskiej, kolejne funkcjonuje przy rodzinnym domu dziecka przy ul. Łowickiej w Bydgoszczy.Dwa lata temu przy ul. Gdańskiej 56 w Bydgoszczy opiekunowie pozostawili dwuletnie dziecko. Łącznie, przez ponad 10 lat funkcjonowania tego miejsca, przyniesiono tam czworo dzieci.