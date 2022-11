Policja sprawdza miejsca przebywania bezdomnych. Tu im pomogą [lista placówek]

W związku z spadkiem temperatur, bydgoscy policjanci sprawdzają miejsca przebywania osób bezdomnych oraz potrzebujących pomocy. Przypominają także, gdzie w Bydgoszczy, tacy ludzie mogą znaleźć schronienie i posiłki.

LISTA PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH POMOCY W BYDGOSZCZY:

POSIŁKI:

Bydgoscy policjanci odwiedzają pustostany, ogródki działkowe, altanki lub inne tego rodzaju miejsca, w których przebywają bezdomni. - W trakcie kontroli takich osób, są one informowane o adresach organizacji zobowiązanych do udzielenia im pomocy – informuje kom. Lidia Kowalska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - Ponadto, służby patrolowe zwracają szczególną uwagę na osoby będące pod wpływem alkoholu, gdyż to właśnie one są narażone na wychłodzenia.Funkcjonariusze apelują również do mieszkańców o przekazywanie informacji o osobach bezdomnych, samotnych, bezradnych, których życie może być zagrożone z uwagi na niskie temperatury. Pomóc może każdy, kto zaobserwuje kogoś w potrzebie, wystarczy zadzwonić pod numer alarmowy 112. Zgłoszeń można dokonywać również anonimowo za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.1. Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn – schronisko ul. Fordońska 422, 85-790 Bydgoszcz, tel. 52 343 93 402. Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn – noclegownia ul. Fordońska 422, 85-790 Bydgoszcz, tel. 52 343 93 403. Centrum Pomocy dla Bezdomnych Kobiet, ul. Polanka 9 85-085 Bydgoszcz, tel. 52 372 22 574. Ogrzewalnia dla Bezdomnych przy Zgromadzeniu Sióstr Albertynek, ul. Koronowska 14 85-405 Bydgoszcz, tel. 514 531 9225. Ogrzewalnia dla bezdomnych Kobiet i Mężczyzn „U Miecia” przy Bydgoskim Stowarzyszeniu Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo, al. Ossolińskich 2 85-218 Bydgoszcz, tel. 501 558 0016. Polski Czerwony Krzyż, ul. Warmińskiego 10 85-054 Bydgoszcz, tel. 52 322 55 68, 52 322 60 11 - odzież i obuwie.1. Zgromadzenie Sióstr Albertynek ul. Koronowska 14 Bydgoszcz. Czynne poniedziałek – piątek 10:30 – 11:30, sobota godz. 9:00 wydawanie suchego prowiantu2. Bazylika Św. Wincentego a Paulo ul. al. Ossolińskich 2 Bydgoszcz. Czynna poniedziałek – piątek 16:00 – 18:003. Chrześcijańska Misja Betezda – ul. Czartoryskiego 12. Czynne poniedziałek – piątek 12:30 – 14:004. Centrum Pomocy Betlejem Caritas Diecezji Bydgoskiej ul. Drukarska 6.Osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej mogą również uzyskać pomoc pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 301 630, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 15:00 oraz w godzinach pracy Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy pod numerem 52 349 77 77.