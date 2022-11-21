Інформаційний пункт для дорослих, які втекли з України з чужими дітьми

Біженці, що приїхали до Польщі разом з чужими дітьми повинні врегулювати формальності пов'язані з отриманням статусу тимчасового опікуна.
У Міському Осередку Соціальної Допомоги у Бидгощі продовжує працювати пункт інформації для кандидатів на тимчасових опікунів для дітей з України, позбавлених батьківського піклування. Пункт створено для надання допомоги у врегулюванні правового становища дітей, які перетнули кордон Польщі після 24 лютого 2022 року разом з опікуном, який не є одним з батьків. У пункті ви зможете отримати допомогу в оформленні заяви, про призначення тимчасового опікуна та необхідних документів, до Сімейного Суду. Для запису на прийом необхідно зателефонувати за номером телефону: 52/330-12-70 <523301270>. Під час зустрічі у Вашому розпорядженні будуть знання та досвід працівників Міського Осередку Соціальної Допомоги. Інформацію українською мовою можна знайти на сайті www.mopsbydgoszcz.pl.
У Влоцлавку засновано Академію музики Середмістя, яка має на меті урізноманітнити позанавчальний час дітей та підлітків. В рамках Академії відбуватимуться музичні майстер-класи, сценічний рух, вокал. Підсумком занять стане концерт колядок та святкових пісень, який відбудеться 22 грудня 2022 року в кав’ярні «Śródmieście Cafe» за вул 3 Maja 9.