Інформаційний пункт для дорослих, які втекли з України з чужими дітьми

Біженці, що приїхали до Польщі разом з чужими дітьми повинні врегулювати формальності пов'язані з отриманням статусу тимчасового опікуна.

У Міському Осередку Соціальної Допомоги у Бидгощі продовжує працювати пункт інформації для кандидатів на тимчасових опікунів для дітей з України, позбавлених батьківського піклування. Пункт створено для надання допомоги у врегулюванні правового становища дітей, які перетнули кордон Польщі після 24 лютого 2022 року разом з опікуном, який не є одним з батьків. У пункті ви зможете отримати допомогу в оформленні заяви, про призначення тимчасового опікуна та необхідних документів, до Сімейного Суду. Для запису на прийом необхідно зателефонувати за номером телефону: 52/330-12-70 <523301270>. Під час зустрічі у Вашому розпорядженні будуть знання та досвід працівників Міського Осередку Соціальної Допомоги. Інформацію українською мовою можна знайти на сайті www.mopsbydgoszcz.pl.У Влоцлавку засновано Академію музики Середмістя, яка має на меті урізноманітнити позанавчальний час дітей та підлітків. В рамках Академії відбуватимуться музичні майстер-класи, сценічний рух, вокал. Підсумком занять стане концерт колядок та святкових пісень, який відбудеться 22 грудня 2022 року в кав’ярні «Śródmieście Cafe» за вул 3 Maja 9.