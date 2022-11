66 lat temu postawili się władzy. Upamiętniono Wydarzenia Bydgoskie z 1956 roku

Uroczystą mszą świętą na Szwederowie nieopodal Wzgórza Dąbrowskiego w Bydgoszczy uczczono 66. rocznicę Wydarzeń Bydgoskich, które miały miejsce w 1956 roku.

Na wspomnianym wzgórzu 18 listopada 1956 roku dwutysięczny tłum spalił drewniany maszt nadawczy i zniszczył instalacje zagłuszające audycje zachodnich rozgłośni radiowych Wolna Europa i Głos Ameryki. Była to reakcja na prowokacyjną i brutalną interwencję milicji. Wcześniejszą akcję poprzedził pochód różnymi ulicami miasta.Od 26 lat uroczystości rocznicowe Wydarzeń Bydgoskich prowadzi Stefan Pastuszewski. – Jedenastu bydgoszczan skazano na bardzo wysokie kary więzienia za te wydarzenia. Dziś ci ludzie już nie żyją – powiedział Pastuszewski.W wydarzeniach z 1956 roku udział brał pan Zygmunt Badali. – Byłem wtedy uczniem liceum. Pod kinem Bałtyk ktoś się przepychał, dlatego przyjechała milicja i zaczęła pałować. Ja też oberwałem. Do samego końca jednak byłem i pomagałem w tym, by dobrze się paliło – opisał uczestnik zdarzeń.Podczas uroczystości przedstawiciele władz, organizacji kombatanckich, posłowie i radni, w asyście honorowej Wojska Polskiego, złożyli kwiaty i wieńce pod tablicą pamiątkową.W poniedziałek odbędzie się premiera filmu dokumentalnego o Wydarzeniach Bydgoskich.Pokaz zaplanowano o godzinie 11:00 w sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.