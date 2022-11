Harcerze na pomoc kombatantom. Rozpoczęła się akcja „Gwiazdka dla Bohatera”

Rozpoczęła się trzecia edycja akcji „Gwiazdka dla Bohatera”. W jej ramach harcerze z 5. Bydgoskiej Drużyny Harcerzy „Niezłomni” przygotują świąteczne paczki dla kombatantów z regionu.

– „Gwiazdka dla Bohatera” polega na pomocy kombatantom, którzy walczyli za naszą ojczyznę. Jest to podziękowanie za to, co dla nas zrobili – powiedziała przyboczny Karolina Nowakowska. – Będziemy robić paczki i je zostawiać. Trafiają do nich różne produkty spożywcze, ale nie tylko. Wszystko zależy od tego, jakie życzenia mają kombatanci – dodał drużynowy Jakub Krugły.Harcerze przygotują świąteczne paczki dla 40 kombatantów z regionu. Podarunki przekazane zostaną 18 grudnia podczas międzypokoleniowego spotkania wigilijnego. W ramach wydarzenia odbędą się też jasełka.Bydgoscy harcerze zachęcają do włączania się do akcji. Artykuły spożywcze: słodycze, kawy, herbaty, ale także konserwy oraz makarony można przynosić do harcówki przy ul. Wyzwolenia w Bydgoszczy. Wsparcia można także udzielić poprzez wpłatę na konto: 04 1140 2004 0000 3802 7879 3613 z tytułem „Gwiazdka dla Bohatera 2022".